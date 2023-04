Mendoza: una diputada dio positivo en el test de alcoholemia. 

Al ser sometida al test de alcoholemia la medición determinó que Dalmau circulaba con 0,83 gramos de alcohol en sangre, superior al límite permitido. Según declaró la diputada, volvía de una juntada con amigos.

Pese a las explicaciones, los agentes de tránsito procedieron a secuestrarle tanto el vehículo como la licencia y le labraron la multa correspondiente, que sería superior a los $160.000.

En diálogo con el Diario Uno, la diputada reconoció haber bebido unas copas durante una reunión con conocidos suyos, pero aseguró que nunca se imaginó que estaba manejando con más alcohol en sangre que el límite que establece la ley.

“Ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela, me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, expresó Dalmau.

La mujer, que había participado de actividades de campaña el miércoles, realizó su descargo en una entrevista con el medio local: “Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio”.

La legisladora detalló que del encuentro formaron parte cinco personas y que para acompañar con la comida abrieron una botella de vino. En esa línea, agregó: “Una de nosotros no tomó alcohol. O sea que tomamos la botella entre cuatro personas”.

Escándalo con la Ley de Alcohol Cero

El caso de Dalmau adquiere otra trascendencia al ser contemporáneo a la estrategia de un sector de Juntos por el Cambio que intenta frenar la aprobación de la ley nacional de Alcohol Cero, impulsada por el Frente de Todos.

Luego de que, semanas atrás, los bloques opositores de Juntos por el Cambio y Unidad Federal hicieran una demostración de fuerza y dejarán sin quórum la sesión en la que se buscaba su sanción, ahora la fisura apareció en la alianza de centro derecha con dos pedido de sesión especial: uno en el que la ley se deja afuera de agenda nuevamente y otro en el que se propone como único proyecto a ser tratado.

Uno de los pedidos de sesión especial para el próximo jueves 13 de abril lleva la firma del presidente del bloque, el radical Alfredo Cornejo, quien busca demorar la aprobación de la Ley de Alcohol Cero como pretenden las cámaras de productores de vino de Mendoza, donde el senador va como precandidato a gobernador.

“Muchos senadores les dicen a los familiares que van a votar a favor de esta ley, pero a la hora de la verdad obedecen las órdenes de Alfredo Cornejo”, denunció el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, sobre la decisión de los senadores de Juntos por el Cambio de bloquear la aprobación de la norma que ya rige con legislaciones locales en varias provincias.

La iniciativa cuenta con media sanción en Diputados y espera por su aprobación en el Senado. En la mayoría del país, para vehículos particulares no es infracción conducir con hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Para los motociclistas el tope es de 0,2.