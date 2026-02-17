Impresionante rescate extremo de un guía en el Aconcagua

Así fue la riesgosa maniobra de vuelvo bajo para realizar el rescate. (Foto: captura de video Facebook Horacio Pedro Freschi)
El montañista fue asistido con bebidas y alimentos antes del descenso
Un guía de trekking de 40 años se descompensó mientras descendía del cerro Aconcagua, a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, y un equipo de rescatistas lo evacuó con una maniobra aérea de alta complejidad en plena montaña.
El episodio ocurrió el lunes al mediodía en la zona conocida como Cuesta Brava, en la provincia de Mendoza, cerca del campamento Plaza de Mulas. Según se informó, el hombre sufrió dos convulsiones con 15 minutos de diferencia y luego perdió el conocimiento mientras bajaba con un grupo.
Tras el aviso, se activó el protocolo de emergencia del parque: trabajaron la Patrulla de Rescate, Guardaparques y personal médico, que primero buscó estabilizar al guía en un terreno complicado por la altura y el camino.
Maniobra aérea a 4.200 metros en el Aconcagua
Por la gravedad del cuadro y las dificultades para trasladarlo por tierra, el operativo pidió apoyo aéreo. El piloto Horacio Pedro Freschi realizó un “vuelo estacionario” para permitir el izado y la carga sin necesidad de aterrizar, una técnica clave cuando no hay lugar seguro para apoyar el helicóptero.
La coordinación entre las distintas áreas permitió la evacuación en el menor tiempo posible pese a las condiciones de la montaña. Después del rescate, el propio piloto difundió la filmación del procedimiento.
El riesgo de la altura y las señales de alerta
En zonas de gran altitud, el cuerpo enfrenta menor presión de oxígeno y aumenta el riesgo de mal agudo de montaña, que puede incluir dolor de cabeza, náuseas, cansancio y mareos; ante cuadros que empeoran, la medida más efectiva suele ser el descenso y la atención médica.
El Aconcagua es la cumbre más alta de América y alcanza 6.960,8 metros, por lo que los especialistas insisten en la aclimatación, el control de síntomas y la consulta temprana ante cualquier descompensación.