Murió el actor Rodolfo Bebán a los 84 años

El mensaje de la Asociación Argentina de Actores Murió el actor Rodolfo Bebán: El mensaje de la Asociación Argentina de Actores

Rodolfo Bebán, referencia de galán

Hubo un tiempo de la Argentina en el que todos se miraban en el espejo del actor. Los hombres querían parecerse a él, tomar los rasgos esenciales de su estampa recia y elegante, emular esas viriles armas de seducción que en sus manos parecían irresistibles. Y las mujeres suspiraban por los ojos de azul infinito del galán preferido de los escenarios y de la pantalla y se rendían ante la elocuente persuasión de su voz de tonos graves y perfecta teatralidad.

Todo esto ocurría durante los años 60, cuando el sinónimo de galán circulaba con el nombre de Rodolfo Bebán y fue el momento de popularidad más alta en toda la carrera de Bebán, que representó mejor que nadie ese clima de época a través de varios de sus personajes de ficción.

Del teatro a la TV

Hombre de teatro, sin embargo, la tele también lo llevó a uno de sus mejores trabajos, Juan Moreira.

La película fue dirigida por Leonardo Favio. “Favio no se hubiera fijado en mí si no me hubiera visto en la tele. Cuando me eligió, los únicos que creíamos que yo podía ser Moreira éramos él y yo, nadie más”. Bajo su dirección, Bebán encarnó a ese gaucho matrero que se convirtió en el ícono de una época donde la inclusión y la redención de las clases populares no parecía lejana. La película fue vista por tres millones de personas y se convirtió en una de las más taquilleras de la historia argentina. En cine también actuó en Los muchachos de antes no usaban gomina, Juan Manuel de Rosas, Proceso a la infamia, Los orilleros, El fantástico mundo de la María Montiel, La invitación y Seguridad personal.