Falleció James Caan, figura de la película “El Padrino”. 

“Con gran tristeza informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia aprecia el amor y las condolencias y pide que se continúe respetando su privacidad en este difícil momento”, dice el comunicado, que termina con la frase “End of tweet” (Fin del tweet), un latiguillo que usaba el actor cada vez que publicaba algo en la red social.

Adiós James Caan tuvo una gran trayectoria. Twitter

Caan había nacido en El Bronx, Nueva York, el 26 de marzo de 1940, hijo de Sophie y Arthur Caan, una pareja de inmigrantes judíos procedentes de Alemania. Se graduó en la escuela de actores Neighborhood Playhouse de Nueva York, y uno de sus profesores fue el legendario Sanford Meisner, conocido por desarrollar un método interpretativo denominado Técnica Meisner. También jugó al fútbol americano en la Universidad Estatal de Míchigan.

La trayectoria de James Caan

Empezó su carrera como actor en diversas series de televisión como Los Intocables, The Alfred Hitchcock Hour, Kraft Suspense Theatre, Combat!, Ben Casey, Dr. Kildare, The Wide Country, Alcoa Premiere, Ruta 66 y Naked City. Su primera aparición importante en una película fue como villano en el thriller de 1964 Una mujer atrapada.

Pero su consagración llegaría en 1972 cuando se asoció nuevamente con Coppola para interpretar a Santino “Sonny” Corleone en la primera parte de la trilogía de El Padrino, un papel por el que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto.

Entre 1973 y 1982 llegarían Cinderella Liberty, Rollerball, Harry And Walter Go To New York y A Bridge Too Far. En 1980 debutó como director con Hide In Plain Sight, un film que también protagonizó y que narra la historia de un padre que busca a su hija perdida en un programa de protección oficial del gobierno.

Su último papel más relevante fue en la serie del 2003 Las Vegas, en la que interpreta a Ed Deline, un ex agente de la CIA, jefe de operaciones del casino Montecito.

En 2006 y 2007 Caan prestó su voz a varios videojuegos de “El Padrino”. En 2012, el actor apareció como invitado en “Hawaii Five-O”, protagonizada por su hijo Scott Caan. También protagonizó junto a Maggie Lawson la comedia “Back in the Game”, que se emitió en 2013, y volvió a aparecer en el drama “Magic City” como jefe de la mafia de Chicago.