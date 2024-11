Ni detergente ni lavandina, con qué producto limpiar el mate de madera

Este proceso se lleva adelante para evitar que se formen hongos. Posteriormente, se recomienda no dejarlo secar boca abajo porque es un error muy común y esto tan solo puede generar que se acumule humedad en el mate, siempre hay que dejarlo boca arriba y lo más seco posible.

mate madera.jpg

Trucos para limpiar mates de vidrio, cerámica, silicona y metal

Es mucho más fácil mantenerlos limpios, porque son materiales que no absorben la humedad del agua; y al no tener poros, como la madera o la calabaza, no se adhieren partículas extrañas.