Asimismo comentó que "queremos que el peronismo vuelva a ser Gobierno y eso se lo hace entre todos. Es el único que puede gobernar a Jujuy y a la Argentina" y señaló que "el partido es de la militancia, no es del presidente del partido, esta casa quedará con la fuerza y ganas de seguir trabajando".

Para finalizar, Rubén Rivarola expresó que "lo que más pide la gente es trabajo, hoy no no llega a fin de mes, no le alcanza con lo que gana, tanto el que tiene trabajo como el que no lo tiene. Hay que ayudar a la Pyme y buscar a un pueblo productivo real, y ahora hay que hacerlo. El estómago no tiene color político, hay que trabajar sobre eso y ya lo estamos haciendo, no esperamos hacerlo un mes antes de las elecciones".