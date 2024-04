Podrían aplicar en Jujuy "planes de pago" para abonar la luz

En el caso de Jujuy, la factura de energía eléctrica tiene 4 servicios públicos: energía eléctrica, agua, cloacas y alumbrado público. "Estamos abonando 4 servicios públicos", dijo.

Se viene otro aumento en la luz en mayo

También remarcó que Nación "tomó la decisión de sostener el déficit cero a todo costo. Esto llevó a que se eliminen subsidios y no los sacó para todos los usuarios ya que los sectores de nivel bajo y medio, según la segmentación de tarifas, todavía siguen con el valor subsidiado, pero el resto del esquema les sacó casi todos. Durante el mes de mayo está previsto otro aumento más que iría de los 44 mil pesos los megavatios a los 98.400 pesos".

Los grandes usuarios, edificios públicos, alumbrado público y el sector calificado de mayores ingresos, "todos ellos están pagando un valor que se incrementó de 15 pesos los megavatios en enero a 44 mil pesos en febrero".

"La provincia de Jujuy tiene condicionantes normativos que no le permiten tomar alegremente una decisión de aplicar o no aplicar la tarifa según el humor del funcionario de turno", dijo y agregó que "no hay libertad para tomar decisiones políticas como se le ocurre, porque cada decisión política que toma, incumpliendo el contrato, le representa un costo financiero".

Posibilidades que haya planes de pago

Oehler siguió diciendo que "así como la carne se disparó, así como la harina se disparó, la energía no está exceptuada de ese proceso de reacomodamiento inflacionario" y mencionó que "estamos gestionando con la empresa para que pueda otorgar planes de pago. Pero el plan de pago llega un momento en que se produce una acumulación de cuotas que también termina siendo impagable".

Tarifa Social

Por último indicó que seguirá abierta la inscripción de la Tarifa Social, "tenemos 58.900 usuarios bajo este servicio de ayuda y abierta la posibilidad de que quienes tengan estas dificultades, puedan inscribirse. Esto es a demanda, es a pedido".

