¿Porqué la Justicia suspendió el show de Milo J en la ex ESMA?

La magistrada María Alejandra Biotti, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, aprobó la solicitud de la Secretaría de Derechos Humanos. En su presentación, el Ministerio sostuvo que el concierto “carecía de la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional conforme los términos de la Ley N° 26.415 que ratifica el Convenio celebrado el 20 de noviembre de 2007 entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de creación, organización y funcionamiento del ente público denominado ‘Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos’”.

Milo J programó una escucha en la ex Esma y fue cancelada.

Siguiendo lo expuesto por la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, el recital tampoco contaba con “el permiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que representaba una medida ilegal, arbitraria y contraria a los fines que justifican la existencia y funcionamiento del espacio público en cuestión", según marcaron.

En esa línea, agregaron: "El Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA posee una finalidad específica y determinada por la ley, orientada a la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”.

La palabra de Milo J tras la decisión de la Justicia

En el lado opuesto estaba el artista, quien no pudo reprimir su tristeza y compartió un mensaje con sus seguidores. “Gente, les quiero informar que lo que hoy iba a ser la preescucha del 2 deluxe acá, en la ex ESMA, en Buenos Aires, no se va a poder dar”, comentó Milo a través de un vivo de Instagram que transmitió desde el predio.

Mariano Cúneo Libarona se expresó respecto a la suspensión del show de Milo J.

“Les quería informar que no voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Así que si están afuera y ven esto, por favor váyanse a sus casas y tranquilos, en orden”, advirtió a sus seguidores, que ya estaban en la puerta del lugar esperando por el show.

Notoriamente enojado por la medida, indicó que el gobierno nacional “mostró papeles y datos de salud, de planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencia que sí están que dijeron que no estaban, y un montón de cosas que se las llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento”.

Y sumó en su descargo que “Teníamos todo el escenario preparado para ustedes pero nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno de ahora no le gusta y nos suspenden el evento”. Por último, concluyó: “Yo no cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el presidente la verdad para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora… qué se yo”.

La portada del nuevo trabajo de Milo J, 166 (deluxe) Retirada.

A pesar de lo sucedido, dejó en claro que los proyectos relacionados con el álbum se llevarán a cabo según lo planeado. “El deluxe sale a las 9 de la noche, igual como todo, pero la preescucha se iba a dar acá en la ex ESMA no. Quería avisarles eso sobre todo a los que están afuera... No sé si acampando pero haciendo fila. Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar. Voy a gastar mis lágrimas en otra cosa. Se me cuidan, los amo mucho. Y les pido perdón, me hago responsable de esto”, cerró el rapero.