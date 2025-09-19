Qué propone el proyecto para endurecer las penas por delitos viales

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto que modifica el Código Penal para endurecer las penas aplicables a delitos cometidos en el marco de siniestros viales. La iniciativa obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

La senadora Victoria Huala fue una de las principales impulsoras del proyecto en la Cámara Alta. La propuesta recibió el respaldo de todos los bloques políticos, lo que permitió avanzar sin objeciones hacia una reforma que incorpora nuevos agravantes y aumenta las penas en casos específicos que involucran hechos viales con consecuencias penales.

El texto aprobado es resultado de años de reclamos de organizaciones como Madres del Dolor y Estrellas Amarillas, que trabajan en tareas de concientización, acompañamiento a víctimas y señalización de lugares donde ocurrieron siniestros. Estas entidades celebraron la media sanción, al considerarla un paso clave para lograr justicia y prevenir futuros hechos.

Cambios en el Código Penal Si bien no se detallaron en el recinto las penas exactas, el proyecto propone incorporar agravantes cuando los delitos viales se cometan con imprudencia, negligencia o conductas dolosas; actualizar artículos que hasta ahora preveían sanciones consideradas leves frente a la gravedad de los hechos y tipificar situaciones difusas en la normativa vigente, permitiendo procesos judiciales más ajustados a la realidad.

Próximos pasos en Diputados El proyecto será tratado en la Cámara Baja, donde se espera que las comisiones correspondientes analicen su contenido y emitan dictámenes. Si obtiene sanción definitiva, se convertirá en ley, marcando un hito en la lucha por una legislación más estricta en materia de seguridad vial.

