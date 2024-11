Quién era Pillín Bracamonte, el barra de Rosario Central que fue asesinado

Bracamonte, quien lideraba la barra brava del club rosarino, falleció junto a su compañero Daniel Atardo , quien también integraba la facción. Ambos fueron víctimas de una feroz balacera perpetrada desde una moto que escapó rápidamente del lugar, dejando atrás una escena de terror en pleno centro de la ciudad. A pesar de ser trasladados de urgencia al Hospital Centenario, los médicos no pudieron hacer nada por ellos, ya que llegaron al centro de salud sin signos vitales.

La principal hipótesis que manejan las autoridades hasta el momento es que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas , posiblemente vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, aún no se han realizado detenciones ni se ha confirmado de manera oficial el móvil del crimen. La investigación sigue abierta y las fuerzas de seguridad continúan buscando a los responsables, aunque no han ofrecido detalles adicionales sobre la identidad de los atacantes.

Este no es el primer ataque que sufre Bracamonte, quien ya había sido víctima de intentos de asesinato en diversas ocasiones. En agosto de 2023, el líder barrabrava fue baleado en un ataque previo tras el clásico ante Newell's Old Boys, aunque en ese entonces las heridas no fueron mortales.

Un hombre de poder en el fútbol y el crimen organizado

Conocido por su liderazgo en la barra de Rosario Central desde finales de la década de los 90, Bracamonte supo imponerse en una lucha interna por el control de la hinchada. Su facción prevaleció sobre la liderada por Juan Bustos, lo que consolidó su posición como uno de los personajes más poderosos de las tribunas de Rosario. A pesar de haber sido detenido en varias ocasiones y de estar involucrado en diversos procesos judiciales, Bracamonte nunca abandonó su rol al frente de la hinchada, siempre manejando los hilos desde las sombras, fuera de la cancha.

Su historial de violencia y amenazas lo convirtió en un objetivo constante, con intentos de asesinato que, según su propio abogado, llegaron a las 29 ocasiones. A pesar de los ataques y de haber sido deportado en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica debido a su involucramiento en actividades ilícitas, Bracamonte continuó siendo una figura central en el fútbol de Rosario, siempre ligado a su barra, aunque fuera de los estadios.