Rafael Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Rafa Nadal fue papá por segunda vez y reveló el emotivo homenaje detrás del nombre de su hijo

Rafael Nadal y su esposa, Mery Perelló, atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. El jueves pasado nació Miquel, su segundo hijo, en la clínica Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca, el mismo centro médico donde en octubre de 2022 llegó al mundo su primogénito, Rafael.

La noticia se hizo pública este sábado, cuando el matrimonio dejó la clínica junto al bebé, acompañado por familiares y allegados que viajaron para conocerlo. Según medios locales, tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud.

Un nombre con significado especial El nombre Miquel no fue elegido al azar. Se trata de un homenaje al padre de Mery Perelló, fallecido en abril de 2023 a los 63 años tras luchar contra una larga enfermedad. El gesto conmovió a los cercanos a la pareja y refleja la unión familiar que siempre los ha caracterizado.

Rafa Nadal y Mery Perelló contrajeron matrimonio el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortalesa, una exclusiva finca situada en el municipio mallorquín de Pollença. Desde entonces, mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida privada, aunque cada noticia sobre su familia genera gran repercusión entre sus seguidores.

Este nuevo capítulo en la vida del extenista llega en un año especial, luego de su retiro oficial del circuito profesional, lo que le permite disfrutar de su rol como padre a tiempo completo y vivir de cerca el crecimiento de sus hijos.

