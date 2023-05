La estatua de Marcelo Gallardo, erigida en las inmediaciones del estadio Monumental, es un tributo merecido a la brillante carrera y los logros obtenidos por el ícono del fútbol argentino. Permanecerá como testimonio eterno de su legado y su impacto en la institución, y será un lugar de peregrinación para los fanáticos riverplatenses.

¡MUÑECO, MUÑECO! La EMOCIÓN de MARCELO GALLARDO en su HOMENAJE en RIVER

La emoción de Marcelo Gallardo

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Marcelo Gallardo tomó la palabra frente a la multitud emocionada. Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, expresó: "Sabía que sería un momento difícil para expresarme. Es muy fuerte la emoción que siento, no se la imaginan. Lo único que quiero es agradecer. Me siento un privilegiado. Lo que ustedes están haciendo e hicieron en todos estos años para lograr que esto sea una realidad es algo que no me va a alcanzar mi vida para agradecer. Alguna vez dije que era muy difícil irme de acá y es así, porque no hay ninguna posibilidad de desprenderme de este club".

Las palabras del ídolo riverplatense resonaron en los corazones de los presentes, quienes retribuyeron con aplausos y cánticos llenos de admiración. Gallardo continuó expresando su gratitud a los hinchas y declaró: "Los voy a amar siempre, gracias por esto y por todo lo que vivimos en estos años. Nací en este club y moriré en este club".

Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo en River

Marcelo Gallardo , exentrenador de River Plate , como técnico ganó 14 trofeos con River Plate, entre ellos dos Copa Libertadores y una Copa Sudamericana. Además de sus logros como entrenador, también ganó ocho títulos como futbolista, incluidos cuatro Torneos Apertura , dos Torneo Clausura , una Copa Libertadores y una Supercopa Sudamericana. Por tanto, Gallardo ganó un total de 22 títulos con River Plate como jugador y entrenador.