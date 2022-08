El hecho se dio luego que el funcionario fuera al banco a retirar el dinero y se dirigiera a su domicilio particular, donde estacionó la camioneta e ingresó a la vivienda.

La palabra del intendente de Guachipas

"Fue cerca de las 20 cuando llegué a mi domicilio en la ciudad capital, ingresé a buscar algunas cosas y escuché que se activó la alarma, por lo que miré por la ventana", relató.

"Me llamó la atención que no podía desactivar la alarma y el vidrio de atrás estaba abajo, hasta que me di cuenta que lo habían roto y salí rápido", agregó.

"Al acercarme vi que no estaba el maletín donde quedaba parte del dinero que extraje del banco. Gracias a Dios estuve con el secretario de la Municipalidad de Guachipas, con quien envié gran parte del dinero. No sé bien lo que habíamos destinado para algunos pagos, pero creo que me robaron cerca de $500 mil", indicó a Radio Online.

Parra destacó que no considera que haya salido una salidera bancaria pero tampoco lo descarta. Ya se tomaron las huellas digitales y la Brigada avanza con las investigaciones.

