Se escapó de la comisaría, fue a bailar para Navidad y lo detuvieron

Los pasos del prófugo y su recaptura en Navidad

Luego de su escape, los rastros llevaron a los detectives hacia la zona de Versalles, posiblemente la casa de su novia. Luego, fue visto mientras tomaba un taxi en la zona de la cancha de Vélez Sarsfield, para luego dirigirse a San Martín, donde tendría varios contactos que lo refugiaron por poco tiempo.

Pese a ser el prófugo most wanted, esto no le impidió disfrutar del espíritu de la Navidad y fue en ese momento donde la fuga terminó. Petrarca fue a bailar a una discoteca y no se privó de postearlo en redes sociales en su mensaje navideño. La publicación fue vista por los investigadores, que lo capturaron en un domicilio donde creían que se refugiaba. En las primeras horas de este jueves 26 de diciembre, fue arrestado y trasladado a una celda porteña.

Así, Petrarca se convirtió en el cuarto evadido de la Alcaidía 9 en ser arrestado. La misma División de la PFA capturó ayer miércoles por la noche a Agustín Esteban Franco en Constitución.

Los policías lo atraparon en la esquina de Lima y San Juan tras seguirlo desde la casa de su familia en un asentamiento de Monte Grande, su dirección que consta en diversos registros. Desde allí, viajó en transporte público a Constitución para comprar droga.

Agustín Esteban Franco, de 25 años, fue recapturado en Constitución

