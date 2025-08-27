miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 12:01
Vía pública.

Se produjo una fuerte fuga de gas en Palermo: rompieron un caño y debieron evacuar la zona

El incidente tiene lugar en la intersección de la avenida Juan B. Justo con la calle Paraguay. La fuga proviene de una tubería principal en construcción.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Impresionante fuga de gas en Palermo.

Impresionante fuga de gas en Palermo.

Un gran operativo se desarrolla en la intersección de avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio de Palermo, tras registrarse un fuga de gas en la vía pública. Bomberos de la Ciudad y personal del SAME se encuentran interviniendo en el lugar.

Desde fuentes oficiales indicaron que el incidente ocurrió durante la mañana en un caño principal de gas vinculado a una obra del Metrobus. Frente a la situación, los bomberos desplegaron una manguera de 38 milímetros en forma de lluvia y establecieron un vallado perimetral, mientras solicitaban la presencia de la empresa Metrogas para controlar la fuga.

Fuentes oficiales explicaron que el incidente se registró esta mañana en un caño maestro de gas de una obra en el Metrobus.

Por la fuga de gas se interrumpió el tránsito

Asimismo, se procedió a evacuar la zona debido a la elevada presión del gas, y se interrumpió el tránsito en las calles afectadas. Se llevó a cabo una inspección dentro de la Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros del escape, sin que fuera necesaria la intervención directa de los bomberos en el interior del edificio.

“Una máquina rompió un caño de gas acá, mucha presión la que está saliendo. Está trabajando Bomberos de la Ciudad con varias líneas para tratar de disipar el olor que se percibe”, detalló Alberto Crescenti, director del SAME. Además, indicó que Metrogas ya se encuentra trabajando en el lugar para cerrar la pérdida.

Impresionante fuga de gas en Palermo.

"Medidas de precaución a dos o tres cuadras a la redonda"

El titular del servicio de emergencias añadió: “Nosotros estamos tomando todas las precauciones a dos o tres cuadras a la redonda. Está muy cerca el sanatorio Arcos. Hemos contactado con ellos, hasta ahora la situación está controlada, normal”.

Una máquina rompió un caño y evacuaron la zona del Metrobus.

De igual manera, se precisó que ni el shopping Los Arcos ni el sanatorio debieron ser evacuados, al igual que los servicios de trenes y subterráneos que operan en la zona. No obstante, podrían implementarse medidas adicionales en caso de que el incidente se agrave.

Por su parte, personal de la Dirección de Logística de la Ciudad se encuentra en el lugar, apoyando las tareas del operativo de emergencia.

