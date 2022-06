En los audios, Félix, asistente de Sebastián Villa, reconoce que hubo golpes -no así el delito sexual- y que se intentó un arreglo extrajudicial. En la conversación, el colaborador del delantero de Boca no niega que haya habido un ataque y se interesa especialmente en si habrá o no denuncia.

Además, dice que “ella (por Tamara) se fue a la habitación bajo su responsabilidad”, involucra a otro jugador de Boca en la escena y agrega: “Lo que hayan hecho ahí adentro es problema de ellos dos. No de las redes sociales, no mío, no de M…, no de (Carlos) Zambrano, no de nadie. Es problema de ellos dos”.

Villa Félix Benítez presionó a la víctima para que no denuncie. Twitter

Finalmente,Félix asegura que llamó a Tamara “para arreglar y no se pudo” (la denunciante asegura que le ofrecieron 5 mil dólares para su silencio). M, por su parte, cuenta que pensó que era “mentira” la versión de su amiga y que recibió un llamado de Villa. “‘¿Qué pasó?’, le dije a Sebastián, ‘no entiendo nada, ahora la voy a ver a mi amiga’. La fui a ver y me asusté también”.

Sebastián Villa, cada vez más complicado

Así, resultaron una serie de audios que fueron incorporados e por el abogado de la víctima, Roberto Castillo, en las últimas horas. Sin embargo, en la causa ya se sabía de la existencia del diálogo entre Margarita (M) y Benítez. La amiga de Tamara fue testigo en el expediente: en su declaración testimonial, contó que había sido contactada y que había grabado la conversación, pero aclaró que había perdido la grabación.

Tanto en su primera declaración escrita como en la ratificación oral, Tamara Doldán contó que Villa y su entorno intentaron darle 5 mil dólares para que no haga la denuncia. Incluso, llegaron a darle el dinero, pero ella lo devolvió.

Estos audios, que complican aún más al colombiano, serían del mismo momento en que el propio Sebastián Villa intenta evitar que Doldán haga la denuncia. En conversaciones vía Instagram, que fueron valoradas como fundamentales por la fiscal Vanesa González en su pedido de detención, el delantero también intenta disuadir a la víctima con respecto a la denuncia.

“Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, escribió el futbolista. Luego, agregó “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mí depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”.