Sergio Massa dio detalles de cómo se pagará el bono de fin de año. 

En sus redes sociales, Sergio Massa detalló que “con la Directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, coordinamos la implementación de la inscripción para el Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos que comenzará el 24 de octubre. Será de 45.000 pesos en 2 cuotas de 22.500 en los meses de noviembre y diciembre”.

Y agregó que “podrán acceder personas de entre 18 y 64 años que no perciban ingresos, asistencia del Estado o tengan bienes registrados y se gestionará sin turno en las oficinas de Anses, comenzando a pagarse a partir del 14 de noviembre por terminación de DNI”.

Beneficios El próximo lunes comenzará la inscripción del Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos de $45.000. Twitter

Los requisitos para acceder al Refuerzo serán: tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra); y no contar con Obra Social o Prepaga.

El bono o “refuerzo de ingresos”, como lo llamó Massa, surge del decreto 576 del 4 de septiembre pasado. Es la norma que creó al “Programa de Incentivo Exportador” que dio lugar al “dólar soja”, por el que el gobierno obtuvo durante septiembre unos USD 8.200 millones que pasaron a engrosar las reservas del Banco Central.

Cómo será la inscripción para el bono de fin de año

El nuevo beneficio requiere de inscripción individual. “Se hará de forma rápida y ágil, con chequeos de condiciones en el momento. La misma será online o presencial en Anses y con operativos en territorio”, explicaron las autoridades.

Además se pagará de la siguiente manera: 22/10: Inscripción web; 24/10: Inscripción por UDAIs; 31/10: Primer corte y 11/11: Primer día de pago (5 días hábiles).

Otro dato a tener en cuenta es que los beneficiarios no podrán tener ingresos laborales propios ni ingresos de prestaciones del Estado. No deberán contar con trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares); jubilación o pensión; AUH, AUE o Asignaciones familiares y Progresar.

Además de planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo) Prestación por desempleo y obra social o Prepaga. Desde Economía aseguraron que “se va a cruzar información de otros organismos para realizar cruces patrimoniales y de consumo, a fin de determinar nivel de vulnerabilidad, con el objetivo de llegar a quienes más lo necesiten”.