sábado 01 de noviembre de 2025

1 de noviembre de 2025 - 17:08
fin de semana

Último fin de semana extra largo de 2025 en Argentina: del 21 al 24 de noviembre

El Gobierno nacional anunció que el próximo fin de semana extra largo se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre. Esta extensión combina un día no laborable con fines turísticos (el viernes 21) y el traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional al lunes 24.

Por  Verónica Pereyra
Último fin de semana largo en Argentina
Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo
Relax.

Escapadas en Argentina: 7 destinos ideales para disfrutar el próximo fin de semana largo
Se confirmó un nuevo fin de semana largo en noviembre: cuántos feriados quedan hasta fin de año.  
Calendario.

Confirmaron otro fin de semana largo en noviembre: todos los feriados que restan en 2025

Esta medida forma parte del calendario anual establecido por el Ministerio del Interior, que dispone hasta tres feriados puente por año con el objetivo de impulsar el turismo interno y la actividad económica en distintas regiones del país.

image

Cómo se conforma el fin de semana largo

- Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos. Su otorgamiento depende de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores tienen descanso garantizado. Quienes trabajen ese día cobrarán su jornada de manera habitual.

La Batalla de la Vuelta de Obligado: símbolo de la soberanía argentina

El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 en un recodo del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires.

Allí, las fuerzas argentinas comandadas por Lucio N. Mansilla, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a una poderosa escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin permiso. Aunque el combate terminó en derrota militar, la resistencia criolla demostró la firme decisión de defender la soberanía nacional, forzando a las potencias extranjeras a reconocer la autoridad argentina sobre sus aguas. Desde entonces, esta fecha se transformó en un símbolo de independencia y orgullo nacional.

image

Un impulso para el turismo

El fin de semana extra largo de noviembre será el último del año con cuatro días consecutivos de descanso, y se espera que miles de argentinos lo aprovechen para realizar escapadas a destinos turísticos de cercanía o viajes cortos antes del inicio de la temporada de verano.

Desde el sector hotelero y gastronómico prevén altos niveles de ocupación en las principales ciudades turísticas del país, especialmente en la Costa Atlántica, el Norte Argentino y la Patagonia, destinos tradicionalmente elegidos para este tipo de fines de semana.

Las agencias de viaje también destacaron que este período suele marcar un repunte en las reservas y en la demanda de servicios turísticos, lo que contribuye a extender la actividad antes del verano y a fortalecer las economías regionales.

Lo que queda en el calendario 2025

image

Luego de este fin de semana extra largo, el año tendrá solo dos feriados más:

  • Lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre, Navidad.

Este último fin de semana largo de noviembre representa, entonces, una de las últimas oportunidades del año para descansar, viajar o compartir en familia antes del cierre del 2025, con un calendario que volverá a ofrecer nuevas fechas turísticas a partir de enero.

