Último fin de semana extra largo de 2025 en Argentina: del 21 al 24 de noviembre

El Gobierno nacional confirmó que el próximo fin de semana extra largo en Argentina será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre , combinando un día no laborable con fines turísticos y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se traslada del jueves 20 al lunes.

Calendario. Confirmaron otro fin de semana largo en noviembre: todos los feriados que restan en 2025

Esta medida forma parte del calendario anual establecido por el Ministerio del Interior, que dispone hasta tres feriados puente por año con el objetivo de impulsar el turismo interno y la actividad económica en distintas regiones del país.

- Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos. Su otorgamiento depende de cada empleador, por lo que no todos los trabajadores tienen descanso garantizado. Quienes trabajen ese día cobrarán su jornada de manera habitual.

- Lunes 24 de noviembre : feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado del jueves 20 . En este caso, las personas que deban trabajar recibirán el pago doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

La Batalla de la Vuelta de Obligado: símbolo de la soberanía argentina

El Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 en un recodo del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires.

Allí, las fuerzas argentinas comandadas por Lucio N. Mansilla, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, enfrentaron a una poderosa escuadra anglo-francesa que pretendía navegar los ríos interiores sin permiso. Aunque el combate terminó en derrota militar, la resistencia criolla demostró la firme decisión de defender la soberanía nacional, forzando a las potencias extranjeras a reconocer la autoridad argentina sobre sus aguas. Desde entonces, esta fecha se transformó en un símbolo de independencia y orgullo nacional.

Un impulso para el turismo

El fin de semana extra largo de noviembre será el último del año con cuatro días consecutivos de descanso, y se espera que miles de argentinos lo aprovechen para realizar escapadas a destinos turísticos de cercanía o viajes cortos antes del inicio de la temporada de verano.

Desde el sector hotelero y gastronómico prevén altos niveles de ocupación en las principales ciudades turísticas del país, especialmente en la Costa Atlántica, el Norte Argentino y la Patagonia, destinos tradicionalmente elegidos para este tipo de fines de semana.

Las agencias de viaje también destacaron que este período suele marcar un repunte en las reservas y en la demanda de servicios turísticos, lo que contribuye a extender la actividad antes del verano y a fortalecer las economías regionales.

Lo que queda en el calendario 2025

Luego de este fin de semana extra largo, el año tendrá solo dos feriados más:

Lunes 8 de diciembre , Día de la Inmaculada Concepción de María.

, Día de la Inmaculada Concepción de María. Jueves 25 de diciembre, Navidad.

Este último fin de semana largo de noviembre representa, entonces, una de las últimas oportunidades del año para descansar, viajar o compartir en familia antes del cierre del 2025, con un calendario que volverá a ofrecer nuevas fechas turísticas a partir de enero.