Un bólido iluminó el cielo y sorprendió a Buenos Aires y la región

Un bólido brillante cruzó el cielo de Buenos Aires durante la noche y se viralizó en las redes sociales.

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario el lunes por la noche de un fenómeno inusual cuando una intensa luz cruzó el cielo. Alrededor de las 22.50 , cámaras de seguridad y teléfonos de vecinos registraron el paso de un bólido de gran brillo y tono verdoso , lo que generó sorpresa.

País. El misterio de las luces en el cielo de Río Negro: la explicación que apunta a un cohete

El evento también fue observado desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en zonas cercanas al Río de la Plata , incluida Montevideo , en Uruguay .

Los videos que circularon en redes muestran una suerte de “bola de fuego” avanzando a gran velocidad de un lado al otro del cielo nocturno. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero su intensidad lumínica fue lo bastante fuerte como para sobresalir incluso en zonas urbanas con elevada contaminación de luz .

Las primeras hipótesis señalan que el fenómeno habría sido un bólido, un tipo de meteoro especialmente luminoso que, al ingresar a la atmósfera a gran velocidad, genera fuerte fricción y suele desintegrarse o estallar.

De acuerdo con el Observatorio Astronómico de Córdoba, este tipo de explosiones puede venir acompañado de un estruendo audible y, en algunos casos, dejar restos que logran alcanzar la superficie terrestre en forma de meteoritos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/clarincom/status/2049118939037188116&partner=&hide_thread=false UN BÓLIDO BRILLANTE CRUZÓ EL CIELO DE BUENOS AIRES



Durante la noche, una luz intensa fue registrada por cámaras y celulares en distintos puntos del AMBA y también en Montevideo. El fenómeno duró pocos segundos pero generó gran impacto en redes sociales.



Especialistas indican… pic.twitter.com/Bi4DCJdw9N — Clarín (@clarincom) April 28, 2026

“Los bólidos son a menudo más espectaculares que los meteoros comunes”, explican en el sitio web. Por ahora, no se informaron sonidos de explosión ni tampoco se registró el hallazgo de fragmentos del bólido en las áreas cercanas a los puntos donde fue observada la luz.