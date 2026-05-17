domingo 17 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de mayo de 2026 - 11:47
Copa Libertadores

Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo Palmeiras vs Cerro Porteño, que se enfrentarán en el estadio Allianz Parque el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:30 (hora Argentina). Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido.

+ Seguir en
Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
junior vs sporting cristal: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo f de la copa libertadores

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores
cusco fc vs independiente medellin: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo a de la copa libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Así llegan Palmeiras y Cerro Porteño

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras derrotó por 2 a 0 a Sporting Cristal en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 3 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Cerro Porteño en partidos de la Copa Libertadores

Cerro Porteño llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Junior. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 4 oportunidades y terminó igualado 1 partido. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 1.

Palmeiras quiere mantenerse en la cima del Grupo F. Hasta el momento acumula 8 puntos con 6 goles. C. Porteño se encuentra en segundo lugar con 7 unidades y 3 goles convertidos.

El árbitro designado para el encuentro es Yael Falcón Pérez.


Fecha y rival de Palmeiras en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cerro Porteño en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo F - Fecha 6: vs Sporting Cristal: 28 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Palmeiras y Cerro Porteño, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Liga de Quito vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

Nacional vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo B de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Heladas en la puna.
Jujuy.

Alerta por un ingreso de aire polar con heladas en el norte del país: cuándo entra a Jujuy

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Bolivia en tensión: Rutas cortadas e intervención militar y policial para liberarlas 
Mundo.

Crisis y tensión en Bolivia: bloqueos, operativo de seguridad y toma del aeropuerto

Canelo se reencontró con su dueña.
Jujuy.

Final feliz: la jujeña que no podía traer a su perro desde El Calafate ya se reencontró con Canelo

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta
Turismo.

Parque Nacional Calilegua: desde cuándo se paga entrada y cuánto cuesta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel