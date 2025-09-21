Palmeiras vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 2 a 1 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que el Millonario no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 24 de septiembre se enfrenten en el estadio Allianz Parque. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 2.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)

: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril) Fase de Grupos : Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)

: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)

: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril) Fase de Grupos : Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)

: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)

: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)

: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)

: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto) Octavos de Final : Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)

: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto) Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)

: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril) Fase de Grupos : River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)

: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril) Fase de Grupos : Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)

: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril) Fase de Grupos : Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)

: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)

: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)

: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo) Octavos de Final : Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)

: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto) Octavos de Final : River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto)

: River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto) Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)

Horario Palmeiras y River Plate, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

