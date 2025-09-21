Palmeiras vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 2 a 1 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que el Millonario no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 24 de septiembre se enfrenten en el estadio Allianz Parque. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 2.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.