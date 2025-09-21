domingo 21 de septiembre de 2025

21 de septiembre de 2025 - 06:47
Copa Libertadores

Palmeiras vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Palmeiras y River Plate. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Palmeiras vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Palmeiras llega más confiado tras ganar por 2 a 1 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que el Millonario no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 24 de septiembre se enfrenten en el estadio Allianz Parque. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

racing club y velez se encuentran en la llave 3

Racing Club y Vélez se encuentran en la llave 3
flamengo gano 2-1 en la ida y queda con ventaja

Flamengo ganó 2-1 en la ida y queda con ventaja

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 1 a 2.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Palmeiras 0 vs Universitario 0 (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: River Plate 1 vs Libertad 1 (3-1 en penales a favor de River Plate) (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: River Plate 1 vs Palmeiras 2 (17 de septiembre)
Horario Palmeiras y River Plate, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Matías Módolo: Vamos unidos hasta el final
Fútbol.

Matías Módolo: "Vamos unidos hasta el final"

Por  Agustín Weibel

