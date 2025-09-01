lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 07:16
Eliminatorias

Paraguay vs Ecuador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Te contamos la previa del duelo Paraguay vs Ecuador, que se enfrentarán el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 17 se jugará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Paraguay y Ecuador

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

Paraguay no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Brasil. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Ecuador en partidos

Ecuador sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Perú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.

El local está en el quinto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3516112319
2 Ecuador25167728
3 Brasil25167455
4 Uruguay24166647
5 Paraguay24166643

Fecha y rival de Paraguay en el próximo partido
  • Fecha 18: vs Perú: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Ecuador en el próximo partido
  • Fecha 18: vs Argentina: 9 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Paraguay y Ecuador, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

