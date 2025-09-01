Paraguay vs Ecuador: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 17 se jugará el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 (hora Argentina).

Así llegan Paraguay y Ecuador Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Paraguay en partidos Paraguay no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Brasil. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Ecuador en partidos Ecuador sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Perú. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0. El local está en el quinto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 25 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 2 PP). N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Argentina 35 16 11 2 3 19 2 Ecuador 25 16 7 7 2 8 3 Brasil 25 16 7 4 5 5 4 Uruguay 24 16 6 6 4 7 5 Paraguay 24 16 6 6 4 3

Fecha y rival de Paraguay en el próximo partido Fecha 18: vs Perú: 9 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Ecuador en el próximo partido Fecha 18: vs Argentina: 9 de septiembre - 20:00 (hora Argentina) Horario Paraguay y Ecuador, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







