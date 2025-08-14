Patronato vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Patronato recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Patronato sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante All Boys. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Arsenal viene de derrotar a Ferro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Patronato con un marcador de 0-1.
Julio Barraza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
