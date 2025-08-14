jueves 14 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 08:12
B Nacional

Patronato vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

La previa del choque de Patronato ante Arsenal, a disputarse en el estadio Presbítero Bartolomé Grella el domingo 17 de agosto. El árbitro será Julio Barraza.

Patronato vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Patronato recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 17 de agosto, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Así llegan Patronato y Arsenal

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional

Patronato sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante All Boys. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Primera Nacional

Arsenal viene de derrotar a Ferro con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 11 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Patronato con un marcador de 0-1.

Julio Barraza será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
Horario Patronato y Arsenal, según país

