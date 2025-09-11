Patronato vs Quilmes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Patronato recibirá a Quilmes, en el marco de la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Así llegan Patronato y Quilmes Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Racing (Cba). En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 2 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Quilmes en partidos de la Primera Nacional Quilmes obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Ferro. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 1 y empataron otras 4 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el partido finalizó con un empate a 1. Fabrizio Llobet será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Quilmes en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar Horario Patronato y Quilmes, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

