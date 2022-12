¿Alberto Fernández viajará a Qatar para ver la final?

Este domingo se juega una nueva final del mundo , y Argentina tiene el privilegio de ser una de las dos selecciones que ingrese a la cancha para llevarse el trofeo. Ante este evento, se ha tomado la decisión, según informaron fuentes de Casa Rosada, de que el presidente Alberto Fernández no viaje a Qatar para ver el partido de forma presencial. El mandatario disfrutará del encuentro por televisión.

El principal motivo de la decisión de no viajar es el pedido que ha hecho el propio Fernández a sus funcionarios para que no viajen al exterior en un momento donde a la Argentina le faltan dólares.

Un problema relacionado con esto tuvo la titular del PAMI, Luana Volnovich, en enero de este 2022, cuando viajó a México en medio de la crisis económica que perjudicaba al país. Aquel viaje fue criticado por la oposición, pero también por el oficialismo.

image.png

Fernández busca dar el ejemplo

Otro de las razones que señalan desde el entorno del presidente que lo llevó a quedarse en el país y no disfrutar la final del Mundial en el estadio, es la recomendación médica, tras su cuadro de gastritis erosiva con sangrado. Los expertos en salud le indicaron que debía regular su actividad diaria y que tenía que cuidarse, bajando el nivel de estrés. Y un viaje de dos días en avión, conlleva un desgaste que por su estado de salud es preferible evitar.

image.png

Si bien el mandatario está en buenas condiciones, tiene que seguir con los cuidados correspondientes luego del percance sufrido en Bali, Indonesia, durante la cumbre del G20, donde se descompensó y tuvo que ser atendido con urgencia. Dicha situación provocó la rápida recomendación de los médicos para que frene el ritmo de su actividad política.

Fue el propio Fernández quien decidió exponer su situación de salud: “El estrés y los nervios tienen que ver y los médicos me pidieron que pare un poco”, manifestó un mes atrás.

“Si Alberto viaja y perdemos, lo van a tratar de mufa. Se va a comer un garrón. Si viaja y salimos campeones, la mitad de la sociedad lo va a acusar de querer aprovechar políticamente el triunfo deportivo y que se fue a Qatar con un 100% de inflación. Pierde con cualquiera de las dos opciones”, analizó críticamente un destacado funcionario del gobierno nacional.

Las cábalas del fútbol, esas clásicas "costumbres", en palabras de Bilardo, marcadas a fuego en el folclore argentino, también tienen un rol fundamental. No para el Presidente, sino para algunos funcionarios, quienes piensan que no sería correcto, desde el punto de vista político, viajar a la final. Como ejemplo, señalan lo sucedido con Mauricio Macri, quien fue tildado de "mufa" por un sector, ya que se ha sacado fotos con jugadores que luego iban quedando afuera de la competición. Esto llevó al expresidente a hablar sobre el tema: "Lo tomo como que están mal de la cabeza, a mi me resbala”, aseguró.

image.png

Hasta anoche tampoco estaba en la agenda la posibilidad de que viajen a Doha el canciller, Santiago Cafiero, o el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que es el nexo del Gobierno con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que está junto al plantel. Tampoco irá ningún funcionario del Gabinete. Por ahora solo estará el embajador en Qatar, como ha ocurrido en otros partidos de la Selección.

En cuanto al recibimiento del plantel argentino en nuestro país una vez que termine la Copa del Mundo, aún no han detallado ni planificado cómo ni donde sería. Lo que sí saben es que deberán organizarlo, ya que esperan una gran masa de gente en la calle. Lo que sí afirman, es que los jugadores serán recibidos por el presidente.

A su vez, cabe destacar que la agenda de los jugadores todavía no está definida. El inconveniente para que vengan a Argentina podría tener lugar porque hay equipos europeos que jugarán el fin de semana siguiente a la final del Mundial, por lo que hay jugadores que tienen que estar a disposición para sus clubes. No obstante, existe la posibilidad de que el plantel viaje aunque sea por un día a la Argentina para poder reencontrarse con la gente.