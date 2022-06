Archivaron la causa por violencia de género contra Salvio

"En esa oportunidad fue en la que se le provocó un corte de 30 centímetros en el pantalón y traumatismo a la altura de la rodilla derecha. El causante se dio a la fuga mientras la damnificada fue asistida por personal del SAME que verificó un traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho. Esta conducta se encuadra en la figura de lesiones leves dolosas, agravadas por tratarse de su cónyuge y por mediar violencia de género”, continuó.

El informe añade que Aravena fue citada a declarar a la mencionada fiscalía los días 4 y 12 de mayo, pero en las dos oportunidades pidió la suspensión de las audiencias previas, pero el 10 de ese mes envió un escrito dónde manifestaba su declinación a continuar con la acción penal.

“Haciendo uso de mi libre intención y teniendo en cuenta el interés superior de proteger a mi familia en su totalidad, he decidido no instar la acción penal en estos actuados. No obstante lo expuesto, vengo también a solicitar se mantengan las medidas cautelares oportunamente dispuestas”.

La fiscalía señaló en los considerandos por los que decidió resolver que se archive la causa que para "impulsar la investigación se exige que la víctima habilite al Ministerio Público Fiscal a ello, y en este caso la voluntad de la señora Aravena de no querer continuar con el trámite de su denuncia impide, al menos en principio, la posibilidad de promover una acusación por los hechos denunciados”.

De cualquier forma, si Aravena se arrepiente y modifica su opinión antes de la etapa de prescripción la causa, esta puede volver a tomar su acción penal.

Violento incidente entre el "Toto" Salvio y su esposa