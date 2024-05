Brian Fernández generó preocupación por un mensaje en Instagram

Había hecho su debut como titular en el torneo contra Morón, marcando el gol del empate 1-1 en Isidro Casanova. Se había esforzado mucho durante la preparación previa a la temporada, y en Almirante Brown lo habían integrado gradualmente al equipo. "Vengo trabajando doble turno para poder estar a la altura de mis compañeros. Trabajo para estar bien, venir todos los días a entrenar es lo más importante para mí. Después, si juego o no, hoy en día pasa a estar en segundo plano porque lo único que necesito es seguir estando bien y manejándome bien", manifestó el jugador.

El mensaje de Brian Fernández en Instagram.

En esa línea, continuó: "Hoy en día eso es lo que me mantiene tranquilo: querer estar bien y no apurarme a la hora de querer jugar. Porque cuando me apuré, me quise ir a México y no estaba preparado. Entonces tuve que volverme. Así me sucedió por tomarme las cosas apuradas. El proceso es levantarme, luchar, entrenar y darle para adelante".

Después de anotar ese gol contra el Gallo el 6 de abril, participó en el partido de la semana siguiente contra Temperley, pero luego no fue convocado para los partidos contra Estudiantes de Río Cuarto, Brown de Adrogué y Almagro. Esto es motivo de preocupación y no debe ser pasado por alto. Debemos apoyarlo en todo lo posible. ¡Ánimo, Brian!

Brian Fernández firmando contrato con Almirante Brown.

Ayuda a nivel nacional

Si estás experimentando dificultades con adicciones como drogas, alcohol, juego o tabaco, o conoces a alguien que lo esté, puedes comunicarte gratuitamente desde cualquier parte del país al 141. El servicio es anónimo. Además, aquí tienes el enlace para obtener más información. https://www.argentina.gob.ar/tema/cuidarlasalud/recuperacion-de-adicciones