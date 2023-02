¿Cuánto se paga en el restaurante de Bad Bunny por un plato?

“Ya me veo que va a ser el video más caro que he hecho hasta ahora”, expresó Sandra antes de entrar al lugar. A lo largo del video, se la puede ver probando ostras, dumplings de langosta, roll de salmón, arroz frito, nigris con láminas de oro, filete de wagyu y una tarta de lava.

image.png

La mujer y su acompañante pagaron un total de 370 dólares. Si bien la tiktoker dijo en los comentarios que tenía pensado gastar más y que le gustó la experiencia de Gekk, se sinceró al señalar que los precios no son accesibles para todos los bolsillos. “Voy a estar comiendo arroz y pasta el resto del mes”, dijo con tono humorístico.

“No estuvo mal! Por la cantidad, no estuvo tan caro”, “Pues para ser un restaurante caro no lo veo tan tan caro”, “Para todo lo que comieron y que sea un sitio caro, no me parece tan mal de precio, al menos para tener la experiencia”, “Casi 400 dólares, me quedo en la calle”, fueron algunos de los mensajes que recibió la usuaria en la publicación.