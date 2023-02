Bad Bunny recibirá un premio por su activismo LGBTQ. 

En la gala que se realizará el próximo 30 de marzo en Los Ángeles también se reconocerá el aporte de la cantautora Christina Aguilera y el actor Jeremy Pope en la causa de la comunidad LGBTQ.

El domingo pasado Bad Bunny se alzó con el Grammy al mejor Álbum de Música Urbana en los premios entregados en Los Ángeles, donde puso el toque latino con su presentación al inicio de la premiación. “Bad Bunny redefine la influencia positiva que los artistas de la música latina pueden tener dentro de la comunidad LGBTQ y ha dado un ejemplo a todos los artistas”, agregó Ellis.

Ellis también destacó el aporte de Aguilera, que recibirá el premio Advocate for Change en homenaje a su activismo en torno a los problemas del VIH y LGBTQ. “Christina eleva el nivel de lo que significa ser un aliado LGBTQ”.

Pope será distinguido con el premio Stephen F. Kolzak, que se otorga a un profesional de los medios LGBTQ que aumentó la visibilidad y la aceptación de esa comunidad a través de su trabajo.

Bad Bunny volvió a las redes luego del incidente con una fan

El cantante lanzó el celular de una fan que se le acercó para sacarse una foto con él. Desde aquel momento, el “conejo malo” decidió alejarse de las redes sociales. En las últimas horas, el artista puertorriqueño volvió a mostrarse públicamente en la entrega de los Premios Grammy 2023.

En las últimas horas, Bad Bunny activó su cuenta de Instagram con fotos de su participación en la importante entrega que se realizó el domingo en Los Ángeles. Fue protagonista de la apertura del evento, donde le puso mucho ritmo y se mostró cerca de otras figuras como Taylor Swift. También se quedó con la categoría “Mejor disco urbano”.

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé”, comenzó escribiendo el cantante en su posteo.

Y agregó que “agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy GRACIAS”.