¿De qué murió José "Pepe" Mujica?

Es que en el último fin de semana, el referente de la izquierda uruguaya no acudió a votar en las elecciones departamentales .

El ex presidente uruguayo murió hoy en su chacra en las afueras de Montevideo.

El 9 de enero, Mujica reveló que su estado de salud había empeorado al informar sobre la propagación del cáncer de esófago que había estado combatiendo a lo largo de 2024 y que ahora había alcanzado su hígado. En ese momento, expresó: "Me estoy muriendo" y solicitó ser dejado en paz para vivir sus últimos días con tranquilidad: "El guerrero merece descansar", agregó con firmeza.

José Mujica pronuncia un discurso durante una manifestación en Buenos Aires el 10 de septiembre de 2009.

La lamentable noticia fue anunciada por el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, mediante sus cuentas en redes sociales: "Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", publicó.

La vida de José Pepe Mujica

En abril de 2024, Mujica reveló que sufría de cáncer de esófago y, poco después, comenzó un tratamiento de radioterapia para luchar contra el tumor, siendo esta la única opción disponible debido a las dos enfermedades crónicas que también padecía.

A pesar de que las sesiones lo dejaron extremadamente debilitado y de enfrentar tres internaciones en un período de diez días a principios de septiembre, el exmandatario continuó siendo una figura activa durante la campaña electoral, la cual culminó con un triunfo histórico para la lista 609 del MPP y con Orsi como nuevo presidente.

José Mujica trabaja en su pequeña granja en Montevideo, momentos después de votar en las elecciones generales del país el 25 de octubre de 2009.

De esta forma, cumpliendo su promesa, siguió militando hasta el último momento, participando en actos y, principalmente, brindando entrevistas y colaborando en spots publicitarios desde su residencia.

Mujica no solo fue un líder clave de su movimiento y del Frente Amplio, sino que también ocupó la presidencia de Uruguay entre 2010 y 2015. Reconocido como uno de los presidentes más progresistas de América Latina, incluso entre los líderes contemporáneos de la denominada "Patria Grande", en un periodo marcado por gobiernos de corte izquierdista en la región, su gestión situó al país en la vanguardia de los derechos individuales. Su administración promovió avances como la legalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la regulación del consumo de cannabis.

Los inicios de la carrera política de José Pepe Mujica

La trayectoria política de Mujica comenzó en 1989, cuando fue designado como diputado y, más tarde, como senador por el Frente Amplio. Entre 2005 y 2008, desempeñó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) durante el primer mandato de Tabaré Vázquez.

Pepe Mujica camina con su perro de tres patas Manuela en su pequeña granja en Montevideo, momentos después de votar en las elecciones generales del país el 25 de octubre de 2009.

Después de finalizar su periodo como el 40° presidente de Uruguay, volvió a ser elegido como senador por dos periodos consecutivos. Sin embargo, en octubre de 2020, decidió abandonar su escaño, explicando que "la pandemia me ha echado", aludiendo a la necesidad de proteger su salud debido a una enfermedad autoinmune que complicaba tanto su bienestar como su lucha contra el cáncer.

La vida en prisión de José Pepe Mujica

Su recorrido en la política se remonta a los años 70, cuando se unió al Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros (MLN-T). Durante este período, fue detenido y encarcelado como prisionero político entre 1972 y 1985, en plena dictadura cívico-militar, junto a su esposa Lucía Topolansky.

"Me bañaba con un vaso de agua y un trapito como la gente del desierto. Y en absoluta soledad, con alguna visita de mis familiares una vez por mes, de mi madre particularmente. Fue duro", compartió en una entrevista años más tarde, y admitió que de su encarcelamiento "aprendió a no dejarse dominar por el odio y el fanatismo, y entender que hay cuentas que no se cobran y que hay que vivir para adelante".

José Mujica saluda después de votar durante las elecciones presidenciales en Montevideo, el domingo 29 de noviembre de 2009.

Esa postura conciliadora respecto a los efectos de la dictadura, que durante su mandato se reflejó en su negativa a derogar la ley de Caducidad, le generó diversas críticas por parte de grupos de familiares de víctimas de desapariciones, con quienes también mantuvo disputas en los últimos meses de su vida, al sostener que existieron declaraciones falsas que sirvieron para encarcelar a militares.