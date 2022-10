Francella contó como vivió lo sucedido con Racing

image.png

Este lunes, el actor estuvo presente en el estreno de la serie "El encargado", de la cual es protagonista, pero admitió que la derrota le saco un poco las ganas de asistir. "Me hizo mucho daño, me mató animicamente, no tenía ganas de ir al estreno", expresó Francella y prosiguió con un tono triste: "Fue la catástrofe deportiva para un hincha. Más grande que eso yo no viví, parece que estuviera guionado",