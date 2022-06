Karol Sevilla, de "Soy Luna", vuelve a la actuación

"Siempre fui muy extrovertida y, como se dice en mi país, siempre tuve el tornillo zafado, pues siempre fui la más loca de la familia. Pero la verdad es que nunca lo supe, hasta que vi por primera vez una cámara enfrente de mí y dije ‘ay, tenemos feeling’”, manifestó en la nota.

“Nunca llegué a soñar con esto... en realidad, nunca pensé que me iba a pasar. Los sueños siempre están, siempre soñé con ser una gran artista, muy reconocida y que la gente viera mi trabajo, que le gustara, pero todo lo que pasó con Soy Luna el vivir en otro país... nunca en mi vida me lo imaginé”, señaló.

Soy Luna se trató de un proyecto de Disney que la llevó a vivir cuatro años a Buenos Aires y a ser un éxito a lo largo y a lo ancho del país. “Sin dudas fue muy complicado, porque yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Vine a la Argentina a hacer un proyecto que no sabíamos si iba a gustar o no y de repente, de la nada, ver mi cara por todos lados fue un shock muy grande”, admitió.

La artista destacó que en el medio del camino se encontró con mucha gente que la ayudó, pero también con otros que quisieron afectarla. Uno de sus primeros managers le rompió el pasaporte en el momento en que lo necesitaba para tomar el papel protagónico de Soy Luna.

Karol logró encontrar en su familia un apoyo más que importante para atravesar los momentos agridulces que pueden traer la fama. Su mamá es hoy quien ocupa el lugar de manager, o como ella le dice: “mamánager”. “Mi madre me acompaña para todos lados y me orienta”, narró.

A lo largo de su estadía en Argentina, siempre mantuvo el contacto con su hermano, sus tíos y sus padrinos. “De repente era ver en el grupo de la familia: ‘hija, me compré un plato con tu cara’. Justamente eso es lo que me daba ganas de seguir”, afirmó.

Karol Sevilla también recuerda la importancia de sus fanáticos: “Se dan cuenta de cada cosa que me pasa porque me conocen de derecha al revés. Saben cuándo estoy triste, cuándo estoy enojada, cuándo no me siento bien, y ellos son parte de la vida de Karol, y también de mi vida personal”.

Resaltó que lo que más le agrada es que sus seguidores conforman un público muy honesto. Más allá de su experiencia como actriz y cantante, lo pudo comprobar cuando fue jurada del concurso de talentos "Pequeños Gigantes". “Algo que me arruga el corazoncito es que, cuando me conocen o cuando me ven, lloran porque no pueden creer que me estén viendo en persona. Yo siento que creen que me salí de la televisión para estar enfrente de ellos y es muy interesante eso”, expresó.

Qué costumbres argentinas conserva Karol Sevilla

Respecto a su vida de adolecente en un país que no es el de ella, la artista aseguró que es algo que te cambia para siempre. Es que en la nota reveló que cuando volvió a México se deprimió porque sentía que había perdido su identidad.

“Por ejemplo, hay palabras que no puedo decir en México porque me acostumbré tanto a que significaran otra cosa aquí, que cuando las escucho allá me causan una sensación extraña”, indicó Karol que, incluso a la distancia, nunca abandonó sus raíces y hasta pudo combinarlas con las costumbres que adoptó en Argentina.

“Me gusta mucho el mate, me encanta, de hecho tengo mi matecito con mi nombre que me regalaron en un momento las fans. La yerba la consigo muy rara vez, entonces siempre que consigo compro como seis porque me encanta”, comentó.

Además, causó sorpresa con esta revelación: “Durante mucho tiempo estuve buscando el helado de banana split, pero nunca lo encontré en México y, de verdad, le lloré más al helado de banana split que a un ex, literalmente. Pero hace poquito encontré una heladería que es muy argentina que tiene ese sabor, no igual pero parecido, y fue lo más feliz que me pudo pasar en la vida”.

Karol Sevilla contó cómo fue filmar Siempre fui yo

En "Siempre fui yo", Karol Sevilla encarna a Lupe, una estudiante de periodismo que es la hija de un conocido músico de Colombia que fallece de forma repentina. Por esta razón, ella toma la decisión de salir en búsqueda de la verdad detrás de su muerte.

La serie se filmó en Colombia, lo que llevó a una nueva experiencia en otro lugar del mapa: “Cada vez que toca grabar algo en otro país es una adrenalina muy interesante porque no sabes qué puede pasar”.

“Fuimos a grabar a Cartagena, también fuimos a una isla que se llama Barú y literalmente fue todo nuevo para mí. Desde las primeras escenas tienes unas vistas increíbles que hasta te daban ganas de voltearte y decir: ‘ay que bonito’, y desconcentrarte”, expresó entre risas.

Interpretar a Lupe significó un reto para ella: “Después de 4 años, hacer a Lupe es una personalidad diferente. Es introvertida, muy seria, no le gusta que la vean sonreír. Es una chica que todo el tiempo tiene un escudo protector para que no la lastimen. Un personaje que sin dudas es un reto completamente grande y nuevo para mí. Es algo diferente a lo que me han visto hacer”.

“En lo personal, nunca me había tocado hacer un personaje así... estoy bien feliz, sobre todo porque al público le va a gustar mucho, tanto mi personaje como el resto que son parte de esta historia”, señaló.

Y, sin olvidarse de sus fanáticos, anticipó: “Creo que se van a identificar muchísimo con los personajes. El público ya está más grande y creo que Siempre fui yo, que es para mayores de 14 años, les va a gustar mucho”.