Los famosos despidieron en redes a la nieta de Cris Morena y mostraron apoyo a la familia

“Estoy destruido. No lo puedo creer” , compartió Marcelo Tinelli en su cuenta de X . “Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo” , agregó, acompañado de varios emojis de corazones rotos y uno negro.

El mensaje de Luciana Salazar tras la muerte de Mila.

“Somos esa familia, somos la naturaleza que estalla, que erupciona y cambia. Que se abraza. Mi corazón está con ustedes, familia Yankelevich”, concluyó.

Wanda y Vicuña compartieron un mensaje para Mila.

Por su parte, Pampita mostró su pesar por la muerte de Mila, reaccionando con un emoji de corazón rojo a varias publicaciones en redes sociales que informaron sobre el hecho.

Otro artista que manifestó sus condolencias a la familia de Mila fue Sebastián Francini, exintegrante de Chiquititas. “Fuerza, luz y mucho amor en este momento tan pero tan duro para toda la familia Yankelevich. Mi más sentido pésame a Gustavo, Cris y Tomás”, escribió en sus historias.

El mensaje de Nicolás Vázquez tras la muerte de la nieta de Cris Morena

Pocos minutos después de difundirse la lamentable noticia, Nicolás Vázquez, amigo y socio de Gustavo Yankelevich, compartió en Instagram una historia con el nombre de Mila acompañado de un corazón roto.

El desgarrador mensaje de Nicolás Vázquez tras la muerte de Mila Yankelevich.

No obstante, horas después volvió a compartir un mensaje lleno de sentimiento. “Hay momentos que ningún corazón está preparado para atravesar. Situaciones que nos sacuden de raíz, que no tienen explicación, ni lógica, ni consuelo posible. La partida de Mila es una de esas tragedias que duelen hasta el alma. Y más aún cuando la vida golpea por segunda vez a una misma familia. No hay por qué, no hay para qué. Solo el dolor y el amor latiendo al mismo tiempo”, expresó.

Impactado por la noticia, el artista manifestó: “Hoy no hay respuestas, pero sí hay abrazos, oraciones, manos que se tienden y corazones que se unen. Porque aunque no seamos familia de sangre, lo que sentimos nos hermana”. Añadió: “Que todo el amor del mundo los rodee, que la fuerza de quienes los aman los sostenga, y que el tiempo, ese aliado silencioso, les ayude a respirar de nuevo. Pido a Dios que los abrace, que les de la templanza y el consuelo que necesitan para seguir unidos, para seguir caminando”.