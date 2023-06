Redes: francés mostró cómo es su parrilla y generó debate

"No sé si tienen parrillas así, me parece que no existe algo tan pequeño", manifestó el hombre al exhibir el polémico dispositivo. Aunque anticipaba recibir críticas, obtuvo comentarios favorables por parte de los usuarios, quienes le aseguraron que sí existen y se utilizan ampliamente en ciertos contextos particulares.

"Mirá la parrilla que tenemos en casa, en Francia. No sé si hacen parrillas así en Argentina, me parece que no. Acá no es común tener una parrilla en la pared, así que tenemos algo chiquito", comenzó a relatar en su publicación. Se puede apreciar que se trata de una parrilla eléctrica tipo "plancha", adecuada para cocinar cantidades reducidas de alimentos.

"Creo que en Argentina no existe algo tan pequeño, me parece que si tenés esto allá, te sacan la nacionalidad. Es un juguete para niños", sumó a modo de broma. De hecho, mostró a su papá cocinando algunas piezas de pollo sobre ella e intentando pronunciar la palabra del animal en español. "Polo", fue lo que salió al intentarlo.

Mientras algunos usuarios respondieron que en Argentina se utilizan parrillas similares que se colocan sobre las hornallas, otros confirmaron el uso de planchas eléctricas para cocinar. "Si vivís solo y no te gusta comprar en la rotisería, es ideal. A mí me sirve", "Yo quiero una porque vivo en un departamento", "No existen porque sabemos hacer asados", son ejemplos.

Y otras personas agregaron: "Sí hay, a gas y eléctricas, pero el asado es con leña o carbón, porque el sabor ahumado es incomparable", "Es un plato volador", "Igual, si vieras dónde hacemos asados en Argentina...", "En mi casa tenemos una. La usamos cuando hacemos asado para dos y no queremos encender la grande", "Sí existen y están principalmente en departamentos, para el balcón".