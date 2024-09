Se conoció de qué murió la actriz Selva Alemán

¿De qué murió Selva Alemán?

De acuerdo con lo que comunicó la periodista de entretenimiento Pilar Smith, quien conversó con Arturo Puig poco después de que se diera a conocer la lamentable noticia, la actriz falleció a causa de un infarto.

Selva Alemán murió a los 80 años: la llora todo el mundo del espectáculo.

“Selva Alemán falleció de un infarto. Hablé con Arturo Puig”, indicó la comunicadora en su cuenta personal de X y en otro mensaje aclaró que el actor “está destruido”.

Posteriormente, en su sección del canal Telefe Noticias, Smith relató: “Lo llamé a su marido que estaba llorando. Mucho no podía hablar. Me confirmó que fue un infarto en su casa de manera totalmente inesperada”. Además, en el noticiero confirmaron que la actriz no padecía ningún problema de salud en el último tiempo.

Pilar Smith contó de qué murió Selva Alemán.

Selva y Arturo compartieron la ceremonia de los Premios Sur, que reconoce lo mejor del cine nacional, el lunes 26 de agosto. Además, este año la pareja conmemoró cinco décadas de amor, desde que se conocieron en 1974 durante la primera lectura de guiones de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más.

