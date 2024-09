Murió Enriqueta Herrera de Narváez, fundadora de Madres y Familiares de Desaparecidos en Jujuy

La lucha de Keta Narváez

Enriqueta dedicó su vida a exigir justicia y verdad, no solo por su hijo, sino por todos aquellos que sufrieron el mismo destino. Su incansable búsqueda y su firme demanda de conocer el paradero de su hijo, a quien ella misma llegó a suponer fallecido, reflejaron una lucha que perduró por más de cuatro décadas.

“Quiero saber dónde está el cadáver de mi hijo, porque vivo no creo que esté”, había expresado Enriqueta el año pasado en una emotiva entrevista con TodoJujuy.com. Su determinación de no abandonar la causa, incluso en sus últimos años, subrayó la fuerza y el compromiso de una madre que se convirtió en voz de muchos que no pudieron ser escuchados.

