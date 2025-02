Se cumplen 20 años de la muerte de Pappo: un ícono que trasciende generaciones

“Nunca jamás voy a creer que Pappo no entendía mi música, como él decía”, le comentó Charly a Beto Casella en una entrevista realizada después del fallecimiento de Napolitano. También recordó aquel momento en el Cosquín Rock: “Unos días antes de que se mate, pobre, me invitó a tocar en el festival... Dio toda una vuelta para invitarme, mandó mil mensajeros, qué sé yo. Al final, toco con él. Y cuando me voy me dice: ‘Gracias, García’”.

La historia y el legado de Pappo

Desde su infancia, Pappo demostró una inclinación natural hacia la música. Su trayectoria profesional se inició en los años 60, cuando integró varias agrupaciones que surgieron en la escena del rock argentino, como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Carlos Bisso y su Conexión N.º5, además de participar en una gira veraniega con Manal.

No obstante, logró mayor reconocimiento al unirse a Los Gatos en 1969, una de las pioneras bandas de rock en español. Con este grupo, registró el disco "Beat Nro 1" y "Rock de la mujer perdida", donde pudo demostrar su habilidad como guitarrista.

En 1970, Pappo optó por crear su propia agrupación, Pappo's Blues, con la cual se estableció como un ícono del blues y el rock en Argentina. La banda lanzó varios álbumes que se transformaron en clásicos del rock argentino, como "Pappo's Blues Volumen 1", "Volumen 2" y "Volumen 3". Canciones como "El viejo" y "Adonde está la libertad" se convirtieron en verdaderos himnos del rock nacional, destacando la destreza de Pappo para fusionar la autenticidad del blues con la vitalidad del rock.

Reunión cumbre en el Cosquín Rock 2005.

Tras disolver Pappo's Blues (aunque siempre regresaría), Pappo, junto al exbajista de Manal, Alejandro Medina, optaron por crear una nueva agrupación y se dirigieron a Brasil en busca de un baterista que se ajustara a sus expectativas. Durante esta búsqueda, encontraron a Rolando Castello Junior, formando así el trío Aeroblus a comienzos de 1977. Esta banda, de corta vida, solo logró lanzar un álbum homónimo que, con el tiempo, adquirió notoriedad y tuvo un impacto significativo en el hard rock y el heavy metal argentino.

La polivalencia de Pappo como artista se evidenció también en su participación durante la década de 1980. Creó la banda Riff, donde exploró sonoridades más intensas y sombrías, sin perder nunca su esencia como guitarrista excepcional. Temas como "La dama del lago" y "Susy Cadillac" pusieron de manifiesto su habilidad para ajustarse a diversos estilos y continuar siendo relevante en el panorama musical.

Un joven Carpo en los años primeros años de Pappo's Blues.

A lo largo de su trayectoria, Pappo se unió a una gran cantidad de músicos y grupos, tanto en su país como en el extranjero. B. B. King, con quien compartió escenario en varias ocasiones, lo reconoció como uno de los guitarristas más destacados de la historia.

Con el álbum "Pappo & Amigos" (un tributo en vida) lanzado en 2000, tuvo la oportunidad de grabar reinterpretaciones de sus temas junto a bandas como La Renga, Almafuerte, La Mississippi, Viejas Locas, Divididos, así como artistas como Moris, Andrés Calamaro, Ricardo Iorio, Adrián Otero, Andrés Ciro, Alejandro Medina, Omar Mollo y Vicentico, entre otros.

Su álbum final, titulado "Buscando un amor", presenta destacados temas como "Rock and roll y fiebre", "Juntos a la Par" y "Ella es un ángel". La carátula del disco muestra a reconocidos guitarristas fallecidos como Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson, John Lee Hooker y Jimi Hendrix. En la ilustración, estos artistas están sentados alrededor de una mesa con alas de ángel, jugando al póker junto a Pappo.

Pappo junto a uno de los máximos referentes del blues B.B. King.

Sin lugar a dudas, su distintivo estilo, su fervor por la música y su compromiso con su oficio lo establecieron como un símbolo que sobrepasa generaciones. Dos décadas después de su fallecimiento, resulta impensable no imaginar que en algún rincón del país hay una banda de rock interpretando alguna de las composiciones de Pappo.