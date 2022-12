Sofía Jujuy Jiménez tuvo un accidente al festejar un gol

image.png

La modelo se encuentra disfrutando de unas vacaciones que decidió tomarse al dejar sus compromisos laborales. Ha transitado por diversos puntos del continente europeo en compañía de Rodrigo Cascón, cocinero de Telefe. Y en medio de su paso por Qatar, Jujuy Jiménez utilizó sus redes sociales para compartir el momento vivido adentro de la cancha.

Cabe destacar que la modelo ha publicado diversas situaciones que le han sucedido en esta travesía. En Ámsterdam, por ejemplo, perdió una mochila: “Todo era muy hermoso, increíblemente maravilloso hasta que me di cuenta que me olvidé mi mochila mientras me sacaba una foto en una esquina”, comentó en la selfie que difundió para mostrar lo ocurrido. “O sea que me colgué. No sé qué me pasó. Me la saqué para que no moleste y la perdí, gente. O sea, ya está. Por suerte tenía mi pasaporte y mi celular conmigo. Pero todo el resto, besito, chau chau...”, indicó Jujuy.

Además, en Barcelona, España, fue víctima de un robo, que incluyó dinero y documentación. “Bueno, resulta que ya estoy de nuevo en Barcelona y anoche me robaron la billetera”, explicó en una historia de su cuenta de Instagram. “Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje”, detalló Jiménez.