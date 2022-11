Sofía Jujuy hizo un viaje especial y despertó rumores de romance

No se sabe mucho de la vida amorosa de Sofía Jujuy Jiménez. Es que, en el último tiempo, no ha querido hacer público ningún romance. No obstante, en los últimos días se la pudo ver disfrutando de un viaje por Ámsterdam en compañía de Rodrigo Cascón, uno de los cocineros de La Peña de Morfi (Telefe).

A modo de seña para sus seguidores, se encargó de enumerar una lista de los momentos vividos en la capital de los Países Bajos y entre ese detalle mencionó a Rodrigo, quien aprovechó la oportunidad en el que Sofía perdía su mochila para hacerle un chiste: armó una especie de corona de flores, a modo de despedida fúnebre de sus pertenencias. “Seguimos disfrutando y gozando nomás”, concluyó “Jujuy”.

image.png

El motivo por el que Jujuy Jiménez rechazó a Neymar

Sofía Jujuy Jiménez estuvo de visita en el programa conducido por Florencia Peña, LPA (América), y contó el coqueteo que tuvo con Neymar Jr., el actual delantero en el PSG de Francia.

En la sección “La ruleta de las anécdotas” apareció el nombre del futbolista y la modelo comentó que hace un tiempo él le escribió por WhatsApp y ella, sin muchas vueltas, tomó la decisión de ignorarlo. “La que pica, pica, pero yo no piqué”, dijo.

image.png

“Fue tan lejano que un poco me olvidé, era un simple mensajito que me mandó. Mensaje va, mensaje viene, pero quedó ahí. No pasó nada”, manifestó Jujuy Jiménez al aire del programa, admitiendo que el acercamiento del futbolista con ella pasó hace un tiempo y que mucho no recordaba cómo había sido.

“¿Mensajito para conocerte?”, le preguntó Flor Peña para saber más detalles de las intenciones con las que le habló el futbolista. “Jujuy” admitió que él le escribió con esa intención de conocerse y agregó: “Para mí este tipo de personajes tiran mensajes a varias. Yo dejé de contestarle”.

A su vez, contó que nunca se vieron personalmente y que no sabe cómo la encontró. “Le mandamos un besito, ni idea qué será la vida del señor”, concluyó la modelo entre risas y totalmente descontracturada para terminar con la anécdota.