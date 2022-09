Tamara Báez denunció a L-Gante por violencia económica, maltratos y acoso

El conflicto entre Tamara Báez y L-Gante ya no es algo que sucede solamente en las redes sociales. A horas de que se genere un gran revuelo tras la confirmación de su separación y la filtración de un chat que dejó a la luz las amenazas que recibió de su ex, la influencer decidió denunciarlo en la Justicia por violencia económica, maltratos y acoso.

Por otro lado, el abogado de la mamá de Jamaica afirmó qu e Báez pedirá una restricción perimetral para el intérprete de “Perrito malvado” . “No puedo contar nada más porque ella no me autorizó y quiere conservar su perfil bajo”, detalló en una nota que le concedió a colegas del canal América.

Merlo manifestó que Báez está muy afligida por el supuesto affaire entre el músico y Wanda Nara. “Ella puso todo lo que está en su alcance para preservar a su familia. Ella trata de respetar al papá de su hija, por eso no habla. (...) Y sí, le duelen mucho estas cosas”, expresó sobre el acercamiento inesperado entre L-Gante y la mediática.

La defensa del abogado de L-Gante ante las acusaciones de Tamara Báez

Uno de los puntos centrales del conflicto entre Tamara Báez y L-Gante es la plata para la mantención de Jamaica, la hija que tienen en común. “Él debe pasar el 20% de sus ganancias, no creo que sean solamente 50 mil pesos”, señaló el abogado de la influencer respecto a la suma que el músico le habría dado a su defendida.

Báez, siguiendo al letrado, estaría asumiendo prácticamente todos los gastos de la bebé. Su fuente de ingreso sería exclusivamente todo lo que logra conseguir por su actividad en las redes sociales.

image.png

Frente a esta denuncia que efectuó Merlo al aire del programa de espectáculos, Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, tomó la decisión de salir al aire y detallar por qué el artista no le pasa más plata a la madre de su hija. “Todavía me tienen que pasar los gastos de la menor”, advirtió el letrado. Y añadió: “Ella tiene un alquiler pago en un barrio privado, que por mes debe costar entre 180 y 200 mil pesos”.

“Ahora me entero de que Elián está denunciado penalmente, no sé por qué delito, y el reclamo de alimento. La división de bienes no corresponde porque ellos no estaban casados. Lo que tienen es una unión convivencial que, según la jurisprudencia, lo único que hace es que, por el plazo de doce meses, él le deba dar una compensación económica”, explicó. A su vez, manifestó que el tema ya fue judicializado y eso impide avanzar con una negociación.