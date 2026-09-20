Tiene 13 años y creó una solución biodegradable para recuperar bosques afectados.

Kaia Minn , una joven estudiante de 13 años oriunda de Brookline, Massachusetts , ganó notoriedad en su estado gracias a un desarrollo propio: una solución biodegradable destinado a proteger semillas . El producto que creó tiene como principal componente las cáscaras de limón.

De esta manera, su iniciativa no solo podría ayudar a preservar los bosques perjudicados por diferentes fenómenos naturales, sino que además ofrece una alternativa para aprovechar y dar un nuevo destino a los desechos orgánicos.

El proyecto nació a partir de los incendios forestales que durante este año afectaron a los bosques nativos de Canadá y California . Tras este tipo de desastres, la tierra pierde buena parte de sus nutrientes y queda directamente expuesta a las inclemencias del clima.

Frente a ese problema, Minn recurrió a restos de origen vegetal que habían sido descartados para desarrollar una especie de protección destinada a las semillas , con el objetivo de brindarles las condiciones necesarias para desarrollarse en superficies particularmente adversas.

“¿Y si la restauración de los bosques comenzara con una cáscara de limón?”, planteó Minn al momento de presentar su iniciativa, de acuerdo con lo publicado por Patch. La estudiante llevó adelante una investigación para determinar qué componentes podían ayudar a mantener las semillas protegidas y, posteriormente, expuso los resultados de su trabajo durante la 20.ª edición del concurso Young Inventor Challenge, certamen en el que obtuvo el primer puesto.

Según detalló la joven, las cápsulas elaboradas con materiales biodegradables fueron concebidas para proteger las semillas en los momentos más delicados de su desarrollo, al mismo tiempo que se degradan de manera natural una vez que entran en contacto con el entorno.

Las cápsulas y su beneficio para las semillas

A partir de las pruebas realizadas en laboratorio, Minn comprobó que las cápsulas pueden aumentar las probabilidades de supervivencia de las semillas, ya que contribuyen a acelerar el proceso de germinación, limitan la aparición de moho y ofrecen protección frente a posibles deterioros físicos durante su traslado y manipulación.

Así, las semillas cuentan con mejores condiciones para desarrollarse en terrenos que fueron devastados y, con el tiempo, favorecer la recuperación sostenida de los bosques nativos. “Me di cuenta de que plantar una semilla es solo el primer paso. El verdadero desafío es ayudarla a sobrevivir”, expresó la joven.

Las cápsulas fueron diseñadas para soportar su traslado y permitir su distribución tanto de manera manual como mediante el uso de drones. Esto facilita su implementación sobre superficies extensas, incluso en áreas donde el acceso resulta complicado. A su vez, el desarrollo podría encontrar aplicaciones en prácticas de agricultura sustentable y en distintas fases vinculadas con la recuperación de ecosistemas.

“Me encantaría colaborar con una organización de reforestación para ver cómo se comportan las cápsulas en su hábitat natural”, manifestó Minn, quien además expresó su entusiasmo por continuar desarrollando una iniciativa que comenzó a tomar forma en junio de este año y que podría comenzar a implementarse durante los próximos meses.

Durante agosto, Minn consiguió un lugar entre las finalistas del Premio Genspiration y fue convocada para exponer su creación en la conferencia anual de la Academia Nacional de Inventores, que tendrá lugar en Los Ángeles.

Este reconocimiento tuvo un significado especial para la adolescente, cuyo proyecto nació a partir de un interrogante profundo y del deseo de aportar al cuidado del medioambiente. A lo largo de su investigación, descubrió que los residuos de origen orgánico podían ser reutilizados para crear un protector de semillas resistente y duradero.