sábado 06 de septiembre de 2025

6 de septiembre de 2025 - 08:31
Eliminatorias

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18

En la previa de Perú vs Paraguay, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 9 de septiembre desde las 20:30 (hora Argentina) en el estadio el Coloso de José Díaz. El árbitro designado será Maximiliano Ramírez.

Perú vs Paraguay: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18
BsAs (DataFactory)

El próximo martes 9 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Paraguay visita a Perú en el estadio el Coloso de José Díaz, por el duelo correspondiente a la fecha 18 .

Así llegan Perú y Paraguay

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Perú en partidos

Perú fue derrotado en el Centenario frente a Uruguay por 0 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Paraguay en partidos

El anterior partido jugado por Paraguay acabó en empate por 0-0 ante Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 7 de septiembre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Maximiliano Ramírez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1 Argentina3817122322
2 Brasil28178458
3 Uruguay271776410
6 Paraguay25176743
9 Perú1217269-14
Horario Perú y Paraguay, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

FUENTE: nota.texto7

