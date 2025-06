Pidieron que Lázaro Báez regrese a la cárcel por la causa "Ruta del dinero K"

Lazaro Báez.jpg

La defensa del empresario pidió que a Baez se le tomen tres años y medio de detención. Juan Villanueva sostuvo en una presentación que ya por otra causa fue condenado a cuatro años y medio de prisión, recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate, por lo que afirma que llevaría nueve años y dos meses de prisión.

“Requerimos se practique un nuevo cómputo que reconozca la situación procesal completa de Lázaro Antonio Báez, considerando el tiempo de detención que viene padeciendo desde el 5 de abril de 2016 hasta el día de hoy, como bien conoce este Tribunal”, sostuvo la defensa.

La causa ruta del dinero K

La causa tuvo varias detenciones en los tribunales de Comodoro Py de seis de los condenados que nunca estuvieron presos y que tienen penas mayores a tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo y que ahora deberán hacerlo.

Se trata de Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

El sexto detenido fue Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero su defensa informó que desde el viernes está internado por una “descompensación”, y presentaron a la justicia la documentación que será analizada.