Platense vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El juego entre Platense y Barracas Central se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Barracas Central Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura En la fecha anterior, Platense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Boca Juniors. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura Barracas Central cayó 0 a 2 ante Rosario Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

De los últimos 3 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 0-0.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina) Horario Platense y Barracas Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

