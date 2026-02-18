miércoles 18 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de febrero de 2026 - 10:36
Liga Profesional

Platense vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Platense y Barracas Central se enfrentan en el estadio Ciudad de Vicente López. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero desde las 17:00 (hora Argentina).

Platense vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Platense y Barracas Central se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López.

Lee además
estudiantes (rc) visita a san lorenzo por la fecha 6

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6
por la fecha 6 se enfrentaran defensa y justicia y belgrano

Por la fecha 6 se enfrentarán Defensa y Justicia y Belgrano

Así llegan Platense y Barracas Central

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Platense se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Boca Juniors. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central cayó 0 a 2 ante Rosario Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

De los últimos 3 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y finalizó en un empate 0-0.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Newell`s: 10 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Tigre: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Banfield: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: 16 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
Horario Platense y Barracas Central, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes (RC) visita a San Lorenzo por la fecha 6

Por la fecha 6 se enfrentarán Defensa y Justicia y Belgrano

Central Córdoba (SE) vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Dep. Riestra vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Banfield vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Lo que se lee ahora
con un gol de juanfer quintero sobre el final, river le gano a bolivar en la copa argentina
Clasificación.

Con un gol de Juanfer Quintero sobre el final, River le ganó a Bolívar en la Copa Argentina

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Tutorias en el secundario.
Fechas.

Arrancan las tutorías para los estudiantes que adeudan materias en Jujuy

Agustina y su trabajo en Médicos Sin Fronteras.
Historias.

De Jujuy al corazón del caos: la labor humanitaria de una jujeña que sostiene la vida en zonas de crisis

Todo lo que hay que hacer para atraer la buena energía en el Año Nuevo Chino, de acuerdo al Feng Shui.
Mundo.

Año Nuevo Chino: las claves del feng shui para iniciar el ciclo con buena energía

Imagen creada con IA. video
País.

Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes
Economía

Esto es lo que tenés que invertir hoy en plazo fijo para recibir $200.000 al mes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel