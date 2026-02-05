jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 08:30
Liga Profesional

Platense vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Independiente se mide ante Platense en el estadio Ciudad de Vicente López el domingo 8 de febrero a las 17:00 (hora Argentina). El partido será supervisado por Pablo Dóvalo.

Platense vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo domingo 8 de febrero, Independiente visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Platense y Independiente

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense ganó el encuentro previo ante Talleres por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Independiente y Vélez, con un marcador 1-1..

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Independiente se impuso por 3 a 0.

Pablo Dóvalo es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Boca Juniors: 15 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Barracas Central: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 24 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Lanús: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs San Lorenzo: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
Horario Platense e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

