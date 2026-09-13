domingo 13 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de septiembre de 2026 - 11:45
Copa Libertadores

Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4

Todo lo que tienes que saber en la previa de Platense vs Fluminense. El duelo, a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López el martes 15 de septiembre, comenzará a las 19:00 (hora Argentina) y será dirigido por Cristián Garay Reyes.

+ Seguir en
Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4
BsAs (DataFactory)

Fluminense se enfrentará este martes 15 de septiembre ante El Calamar, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López a las 19:00 (hora Argentina).

Lee además
corinthians vs estudiantes: previa, horario y como llegan para la llave 1 de la copa libertadores

Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
liga de quito vs palmeiras: previa, horario y como llegan para la llave 3 de la copa libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Fluminense fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Cristián Garay Reyes.

Los resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Platense 2 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 2 vs Santa Fe 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Platense 1 vs Peñarol 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 2 vs Platense 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Platense 1 vs Coquimbo Unido 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Coquimbo Unido 0 vs Platense 0 (6-7 en penales a favor de Platense) (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Fluminense 0 vs Independiente Riv. (M) 0 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (4-5 en penales a favor de Fluminense) (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Fluminense 2 vs Platense 0 (8 de septiembre)
Horario Platense y Fluminense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Independiente del Valle vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Palmeiras vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Lo que se lee ahora
Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Españade Fórmula 1
Deportes.

Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1

Por  Claudio Serra

Las más leídas

La búsqueda de Maxi Martínez se reforzó este sábado en la frontera de La Quiaca y Villazón. Participan unos 250 efectivos y durante la noche hubo allanamientos. video
Operativo binacional.

Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años
SMN.

Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años

Insólito: el colectivo de River quedó trabado antes del partido con Atlético video
Previa.

Insólito: el colectivo de River quedó trabado antes del partido con Atlético

FNE 2026: corona de la Elección Capital (imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).
Camino a la Provincial.

FNE 2026: qué elecciones departamentales faltan en Jujuy

Victoria Zamar fue elegida Representante de Jujuy en la FNE 2025 video
Jujuy.

FNE 2026 en vivo: Canal 4 transmite este domingo la Elección Capital

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel