Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4

Fluminense se enfrentará este martes 15 de septiembre ante El Calamar, quien buscará dar vuelta el resultado para clasificar. El duelo corresponde a la llave 4 de la Copa Libertadores y se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López a las 19:00 (hora Argentina).

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El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Fluminense fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Cristián Garay Reyes.

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