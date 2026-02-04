Plazo Fijo: qué banco tiene la mejor tasa de interés

Las entidades financieras comenzaron a mejorar las ganancias que pagan por un plazo fijo , tanto en sucursales como en plataformas digitales . La puja entre bancos grandes , instituciones del interior y propuestas online se traduce en un abanico de tasas anuales y en distintas sumas finales que puede obtener un ahorrista al invertir $1.000.000 durante 30 días .

Un repaso por los últimos ajustes muestra una tendencia general al alza en los rendimientos dentro del sistema financiero .

El Banco Central de la República Argentina difundió un cuadro comparativo con los intereses que pagan las principales entidades del sistema , aquellas que concentran el mayor volumen de colocaciones y brindan a sus clientes plazos fijos tradicionales a 30 días , no transferibles .

Dentro de ese listado, el Banco Nación fija una tasa nominal anual del 26% , que permite obtener $1.021.369 al finalizar el mes. Santander Argentina aplica un 23% , con un retorno de $1.018.630 , mientras que el Banco Galicia elevó su rendimiento al 24% , alcanzando un ingreso de $1.019.726 en el mismo período.

El Banco Provincia y el Banco Macro igualan su oferta con una tasa nominal anual del 27%, que en ambos casos genera un monto final de $1.022.219 tras 30 días. En cambio, BBVA Argentina aplica un rendimiento menor, del 22%, que deja $1.018.082 por un depósito de un millón de pesos en el mismo plazo.

Inició el segundo mes de este 2026 y los bancos volvieron a ajustar sus tasas nominales.

En el segmento de entidades que aceptan plazos fijos digitales de personas que no son clientes, la competencia se intensifica. Banco Bica encabeza la lista con una TNA del 33%, que permite alcanzar $1.027.055 en un mes, mientras que Banco Meridian y Banco VOII van un paso más allá, con tasas del 33,25% y un retorno de $1.027.241.

El Banco CMF posiciona su propuesta en una TNA del 32,25%, que deja un monto final de $1.026.575. El Banco del Sol, por su parte, fija su mejor rendimiento en 32%, con un retorno de $1.026.301. En un escalón más abajo aparecen Banco Mariva y Reba Compañía Financiera, con tasas del 30% y 31%, que generan ingresos de $1.024.822 y $1.024.932. El Banco Hipotecario también ofrece un máximo del 30% en una de sus alternativas.

El relevamiento evidencia que, para una misma inversión, la diferencia entre entidades puede alcanzar alrededor de $9.000 en solo un mes, según la tasa aplicada.

Cambió el mes y las entidades bancarias más reconocidas a nivel nacional actualizaron sus tasas en plazos fijos.

La brecha de rendimientos entre bancos tradicionales y digitales

En las entidades bancarias más tradicionales, las ganancias por un plazo fijo se ubican en un rango que va de poco más de $1.018.000 a cerca de $1.022.000, mientras que en los bancos digitales y regionales el monto final puede trepar por encima de los $1.027.000. Esta brecha se explica por la necesidad de atraer ahorros en un contexto de inflación que no cede y por las distintas tácticas que aplican las entidades para ganar participación entre los pequeños inversores.

La evolución reciente de las tasas muestra una tendencia claramente ascendente. El Banco Nación sostuvo su rendimiento en 26%, en tanto que otras instituciones realizaron ajustes. Santander y BBVA conservaron sus niveles en torno al 22% y 23%, mientras que el Galicia elevó su tasa desde el 23% hasta el 24%.

El Banco Provincia elevó su rendimiento del 25% al 27%, mientras que el Banco Macro también terminó afirmándose en una tasa del 27% durante ese lapso. En cambio, el Banco Credicoop mantuvo su propuesta en 25%, aunque varias entidades regionales y plataformas digitales avanzaron hacia niveles que superan el 32%.

El Banco Central de la República Argentina compartió la tabla comparativa de tasas.

Bancos online y regionales, los que más aceleraron las tasas

El movimiento alcista fue todavía más marcado entre los bancos digitales y aquellos que permiten constituir plazos fijos de manera online para personas que no son clientes. En ese segmento, el Banco Bica incrementó su tasa del 30% al 33%, en tanto que el Banco Meridian y el Banco VOII llevaron sus rendimientos hasta el 33,25%. Por su parte, el Banco CMF también ajustó al alza y pasó del 30% al 32,25%.

El Banco del Sol alcanzó una tasa máxima del 32% en su propuesta más competitiva, aunque conservó alternativas en torno al 26,5%. En tanto, el Banco Mariva fijó su rendimiento en 30% y el Banco Hipotecario mantuvo ese mismo nivel como techo. Estos ajustes se inscriben en la estrategia del Banco Central orientada a retirar pesos del mercado y fortalecer las reservas.

La dinámica inflacionaria continúa condicionando tanto a las entidades financieras como a los pequeños inversores. Según el último informe anual, los precios acumularon un aumento del 31,5% a lo largo de 2025, mientras que en diciembre la suba mensual fue del 2,8%.

El rubro Alimentos y bebidas sin alcohol registró un incremento del 3,1%, mientras que Transporte avanzó 4% y Vivienda y servicios básicos mostró una suba del 3,4%. Este escenario presionó sobre las decisiones de ahorro en moneda local y empujó a las entidades a retocar los rendimientos para mantener el interés por los plazos fijos.

Las definiciones del Banco Central también tuvieron un rol clave en el movimiento de las tasas. La intervención en el mercado cambiario y la menor disponibilidad de pesos llevaron a los bancos a mejorar sus ofertas para atraer depósitos. Con un mercado cada vez más disputado, las entidades revisaron sus tasas de manera permanente para no perder terreno frente a la inflación ni frente a las opciones digitales.

Las definiciones del Banco Central también tuvieron un rol clave en el movimiento de las tasas.

El análisis de rendimientos detalla cómo impactan las tasas en una colocación de $1.000.000 a 30 días. Cada variación en la TNA genera cambios significativos en el dinero final que percibe el inversor. En los últimos meses se profundizó la distancia entre bancos clásicos y plataformas digitales, y la puja pasó a centrarse en beneficios adicionales, rapidez operativa y acceso a rendimientos más altos.

Un escenario en plena reconfiguración para los ahorristas

La mirada retrospectiva evidencia un giro claro en el mercado. A comienzos de año, muchas entidades no superaban el 27%, pero en febrero las mejores propuestas treparon por encima del 33%. En ese contexto, Banco Bica S.A., Banco Meridian S.A. y Banco VOII S.A. quedaron al frente del ranking, acompañados por bancos regionales y financieras que también ajustaron al alza sus tasas para atraer nuevos depósitos.

El mapa financiero local atraviesa un momento marcado por fuertes oscilaciones en los rendimientos y una puja intensa por captar fondos. La brecha entre entidades clásicas y plataformas digitales se amplió, y hoy los pequeños inversores cuentan con múltiples caminos para colocar su dinero. La herramienta que simula el resultado de invertir $1.000.000 en cada banco deja en evidencia cómo cada elección modifica el retorno y facilita la comparación entre alternativas.

La oferta de tasas de interés para colocaciones bancarias muestra diferencias considerables según la entidad y el canal elegido para operar.

El seguimiento de los movimientos en las tasas anticipa que las entidades continuarán recalibrando sus ofertas según las decisiones del Banco Central, la dinámica de la inflación y la rivalidad dentro del sistema. En ese marco, los plazos fijos en pesos siguen funcionando como un termómetro clave para quienes buscan resguardar sus ingresos y lograr ganancias mensuales que superen el ritmo de aumento de los precios.