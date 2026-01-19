Subieron las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa nominal anual (TNA) al 26%, una mejora respecto de los valores previos. El Banco Macro S.A. se posicionó por encima, con una tasa del 27,5%, la más alta entre los bancos de alcance nacional.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires fijó su tasa en 25%, el mismo nivel que ofrece el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, tanto para clientes como para no clientes. En tanto, otras entidades grandes se mantienen por debajo de ese promedio:
Banco BBVA Argentina S.A.: 23%
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 23,5%
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 22%
Banco Santander Argentina S.A.: 21%
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%
Bancos regionales y digitales: las tasas más altas
Las mayores diferencias aparecen al comparar con bancos regionales o de menor tamaño, que buscan atraer nuevos clientes con rendimientos más agresivos. En este grupo se destacan entidades que ya superan el 30% anual:
Banco Bica S.A.: 30%
Banco CMF S.A.: 30%
Banco de Comercio S.A.: 31%
Banco Meridian S.A.: hasta 31,5%
Banco VOII S.A.: 31,5%
Otros bancos también mejoraron sus propuestas:
Banco del Sol S.A. y Banco de Corrientes S.A.: 26,5%
Banco Hipotecario S.A.: entre 26,5% y 29%, según el producto
Banco Mariva S.A.: 29% y 30%
Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 29%
Entidades financieras y compañías de crédito
Además de los bancos, varias compañías financieras ajustaron al alza sus tasas. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. pasó de 28% a 31%, con opciones que llegan al 31,5%, mientras que Reba Compañía Financiera S.A. subió su rendimiento al 29%. BiBank S.A. se ubicó en 26%.
Una tendencia de suba generalizada
La comparación con meses anteriores confirma una tendencia clara. El Banco Nación pasó de 23,5% a 26%; el Banco Macro, de 23,5% a 27,5%; el Banco Provincia, de 22% a 25%; el BBVA, de 21% a 23%; y el Credicoop, de 23% a 25%.
La competencia por captar depósitos de $1 millón generó una fuerte dispersión de tasas entre entidades líderes y bancos más chicos. La diferencia entre un banco que paga 20,5% y otro que supera el 31% puede implicar varios miles de pesos de diferencia en intereses en un mismo período, un dato clave para quienes evalúan dónde colocar sus ahorros en pesos.