Subieron las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos atraviesa una etapa de suba de tasas. En las últimas semanas, distintas entidades bancarias ajustaron los porcentajes que ofrecen para captar ahorros, con rendimientos que en algunos casos superan el 30% anual. En este contexto, comparar las opciones disponibles se vuelve clave para quienes buscan preservar el poder adquisitivo de su dinero.

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa nominal anual (TNA) al 26% , una mejora respecto de los valores previos. El Banco Macro S.A. se posicionó por encima, con una tasa del 27,5% , la más alta entre los bancos de alcance nacional.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires fijó su tasa en 25% , el mismo nivel que ofrece el Banco Credicoop Cooperativo Limitado , tanto para clientes como para no clientes. En tanto, otras entidades grandes se mantienen por debajo de ese promedio:

Banco de la Ciudad de Buenos Aires : 20,5%

Las entidades financieras comenzaron a elevar los intereses a los depósitos de los ahorristas. Plazos fijos en los bancos.

Bancos regionales y digitales: las tasas más altas

Las mayores diferencias aparecen al comparar con bancos regionales o de menor tamaño, que buscan atraer nuevos clientes con rendimientos más agresivos. En este grupo se destacan entidades que ya superan el 30% anual:

Banco Bica S.A. : 30%

Banco CMF S.A. : 30%

Banco de Comercio S.A. : 31%

Banco Meridian S.A. : hasta 31,5%

Banco VOII S.A.: 31,5%

Otros bancos también mejoraron sus propuestas:

Banco del Sol S.A. y Banco de Corrientes S.A. : 26,5%

Banco Hipotecario S.A. : entre 26,5% y 29%, según el producto

Banco Mariva S.A. : 29% y 30%

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 29%

Entidades financieras y compañías de crédito

Además de los bancos, varias compañías financieras ajustaron al alza sus tasas. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. pasó de 28% a 31%, con opciones que llegan al 31,5%, mientras que Reba Compañía Financiera S.A. subió su rendimiento al 29%. BiBank S.A. se ubicó en 26%.

Una tendencia de suba generalizada

La comparación con meses anteriores confirma una tendencia clara. El Banco Nación pasó de 23,5% a 26%; el Banco Macro, de 23,5% a 27,5%; el Banco Provincia, de 22% a 25%; el BBVA, de 21% a 23%; y el Credicoop, de 23% a 25%.

La competencia por captar depósitos de $1 millón generó una fuerte dispersión de tasas entre entidades líderes y bancos más chicos. La diferencia entre un banco que paga 20,5% y otro que supera el 31% puede implicar varios miles de pesos de diferencia en intereses en un mismo período, un dato clave para quienes evalúan dónde colocar sus ahorros en pesos.