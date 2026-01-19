lunes 19 de enero de 2026

19 de enero de 2026 - 17:58
Economía.

Subieron las tasas del plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

Los rendimientos por depósitos en pesos muestran variaciones según la entidad financiera y el perfil del cliente, con diferencias que impactan en la planificación de ahorros.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Bancos tradicionales: cuánto pagan hoy

Entre las entidades de mayor peso en el sistema financiero, el Banco de la Nación Argentina elevó su tasa nominal anual (TNA) al 26%, una mejora respecto de los valores previos. El Banco Macro S.A. se posicionó por encima, con una tasa del 27,5%, la más alta entre los bancos de alcance nacional.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires fijó su tasa en 25%, el mismo nivel que ofrece el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, tanto para clientes como para no clientes. En tanto, otras entidades grandes se mantienen por debajo de ese promedio:

  • Banco BBVA Argentina S.A.: 23%

  • Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 23,5%

  • Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 22%

  • Banco Santander Argentina S.A.: 21%

  • Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 20,5%

Las entidades financieras comenzaron a elevar los intereses a los depósitos de los ahorristas.
Plazos fijos en los bancos.

Plazos fijos en los bancos.

Bancos regionales y digitales: las tasas más altas

Las mayores diferencias aparecen al comparar con bancos regionales o de menor tamaño, que buscan atraer nuevos clientes con rendimientos más agresivos. En este grupo se destacan entidades que ya superan el 30% anual:

  • Banco Bica S.A.: 30%

  • Banco CMF S.A.: 30%

  • Banco de Comercio S.A.: 31%

  • Banco Meridian S.A.: hasta 31,5%

  • Banco VOII S.A.: 31,5%

Otros bancos también mejoraron sus propuestas:

  • Banco del Sol S.A. y Banco de Corrientes S.A.: 26,5%

  • Banco Hipotecario S.A.: entre 26,5% y 29%, según el producto

  • Banco Mariva S.A.: 29% y 30%

  • Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 29%

Entidades financieras y compañías de crédito

Además de los bancos, varias compañías financieras ajustaron al alza sus tasas. Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. pasó de 28% a 31%, con opciones que llegan al 31,5%, mientras que Reba Compañía Financiera S.A. subió su rendimiento al 29%. BiBank S.A. se ubicó en 26%.

Una tendencia de suba generalizada

La comparación con meses anteriores confirma una tendencia clara. El Banco Nación pasó de 23,5% a 26%; el Banco Macro, de 23,5% a 27,5%; el Banco Provincia, de 22% a 25%; el BBVA, de 21% a 23%; y el Credicoop, de 23% a 25%.

La competencia por captar depósitos de $1 millón generó una fuerte dispersión de tasas entre entidades líderes y bancos más chicos. La diferencia entre un banco que paga 20,5% y otro que supera el 31% puede implicar varios miles de pesos de diferencia en intereses en un mismo período, un dato clave para quienes evalúan dónde colocar sus ahorros en pesos.

