miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 09:55
Repo.

El Banco Central obtuvo un préstamo por 3.000 millones de dólares

El Banco Central cerró un acuerdo a un año con seis bancos internacionales y pagará una tasa anual del 7,4%. El objetivo apunta al pago de USD 4.200 millones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Banco Central de la República Argentina.

Banco Central de la República Argentina.

Lee además
El Banco Centralabrió un sumario contra la AFA y “Chiqui” Tapia
Investigación.

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y "Chiqui" Tapia
brasil mas simple: paga directo desde tu celular con banco macro y modo
Oportunidad.

Brasil más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

El acuerdo llega en la antesala del pago por USD 4.200 millones que el país debe cancelar el próximo viernes 9. En ese escenario, el financiamiento despeja una de las principales incógnitas que atravesó al mercado en las últimas semanas: el origen de los fondos para cumplir con ese compromiso.

Desde la autoridad monetaria señalaron que el préstamo se cerró por el total licitado y que no se informará la identidad de las entidades financieras que participaron de la operación, a las que definieron como bancos internacionales de primera línea.

Un acuerdo a un año y con tasa atada a la SOFR

Según detalló el propio Banco Central en un comunicado oficial, la transacción se concretó por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días. La entidad abonará una tasa equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos.

Ese esquema arroja una tasa final del 7,4% anual, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo. La SOFR funciona como referencia clave en el sistema financiero internacional y reemplaza a otras tasas que dejaron de utilizarse en los últimos años.

Voceros del Central explicaron que el monto licitado despertó un interés mayor al esperado y que las ofertas recibidas superaron ampliamente la cifra buscada por la entidad.

El comunicado oficial precisó que el Banco Central recibió propuestas por USD 4.400 millones, lo que representó una demanda cercana al 50% por encima del monto licitado. A pesar de ese nivel de interés, la autoridad monetaria resolvió no ampliar la adjudicación.

Desde el organismo indicaron que la decisión se apoyó en las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales y en una estrategia de administración prudente del endeudamiento de corto plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado semanas atrás que existía disponibilidad de hasta USD 7.000 millones por parte de bancos interesados en cerrar un préstamo de este tipo. Finalmente, el Gobierno optó por tomar solo una parte de ese financiamiento potencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2008876141629870578&partner=&hide_thread=false

El impacto en el pago de la deuda y el frente financiero

Con la confirmación del Repo, el Gobierno despejó las dudas sobre la cobertura del vencimiento inmediato con bonistas privados. El pago por USD 4.200 millones aparece ahora respaldado por el ingreso de fondos frescos y por otras herramientas de gestión financiera.

En el mercado no se ponía en discusión la voluntad de pago de la Argentina, pero sí existía expectativa sobre el mecanismo elegido para afrontar el compromiso sin tensionar las reservas.

El Banco Central sostuvo que el interés mostrado por los bancos internacionales refuerza el proceso de normalización del acceso al crédito externo y acompaña la baja del riesgo país que se observa en los últimos meses.

En su mensaje oficial, la entidad remarcó que la respuesta del mercado internacional refleja confianza en el rumbo macroeconómico y en la sostenibilidad del esquema financiero. También subrayó que la operación se alineó con una estrategia de ordenamiento que busca previsibilidad en el frente externo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y "Chiqui" Tapia

Brasil más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Fuego en Chubut: continúan activos tres incendios y más de 700 personas fueron evacuadas

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia

Empleadas domésticas: los nuevos salarios que rigen en enero de 2026

Lo que se lee ahora
Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero de 2026.  
Economía.

Empleadas domésticas: los nuevos salarios que rigen en enero de 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Trabajos de emergencia de Agua Potable en Libertador: cuándo y a qué hora
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Se esperan tormentas en Jujuy para los próximos días.
Lluvias.

Anuncian tormentas por varios días en Jujuy: desde cuándo y qué zonas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

José GabrielGómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy video
Casa de Gobierno.

José Gabriel Gómez asumió como Ministro de Minería de Jujuy

Abejasatacaron a una familia en Santa Clara
Tarde de terror.

Abejas atacaron a una familia en Santa Clara: varios heridos y un perro muerto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel