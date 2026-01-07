El Banco Central obtuvo un préstamo por 3.000 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina anunció este martes la obtención de un préstamo Repo por USD 3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales. La operación se firmó a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual, en un contexto marcado por la proximidad de un fuerte vencimiento de deuda con bonistas privados.

Oportunidad. Brasil más simple: pagá directo desde tu celular con Banco Macro y MODO

Investigación. El Banco Central abrió un sumario contra la AFA y "Chiqui" Tapia

El acuerdo llega en la antesala del pago por USD 4.200 millones que el país debe cancelar el próximo viernes 9. En ese escenario, el financiamiento despeja una de las principales incógnitas que atravesó al mercado en las últimas semanas: el origen de los fondos para cumplir con ese compromiso.

Desde la autoridad monetaria señalaron que el préstamo se cerró por el total licitado y que no se informará la identidad de las entidades financieras que participaron de la operación, a las que definieron como bancos internacionales de primera línea.

Según detalló el propio Banco Central en un comunicado oficial, la transacción se concretó por USD 3.000 millones a un plazo de 372 días . La entidad abonará una tasa equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos.

Ese esquema arroja una tasa final del 7,4% anual, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo. La SOFR funciona como referencia clave en el sistema financiero internacional y reemplaza a otras tasas que dejaron de utilizarse en los últimos años.

Voceros del Central explicaron que el monto licitado despertó un interés mayor al esperado y que las ofertas recibidas superaron ampliamente la cifra buscada por la entidad.

El comunicado oficial precisó que el Banco Central recibió propuestas por USD 4.400 millones, lo que representó una demanda cercana al 50% por encima del monto licitado. A pesar de ese nivel de interés, la autoridad monetaria resolvió no ampliar la adjudicación.

Desde el organismo indicaron que la decisión se apoyó en las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales y en una estrategia de administración prudente del endeudamiento de corto plazo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado semanas atrás que existía disponibilidad de hasta USD 7.000 millones por parte de bancos interesados en cerrar un préstamo de este tipo. Finalmente, el Gobierno optó por tomar solo una parte de ese financiamiento potencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2008876141629870578&partner=&hide_thread=false El BCRA fortalece sus reservas al concertar un nuevo REPO con bancos internacionales por USD 3.000 millones: https://t.co/J6Qn8YQxkO — BCRA (@BancoCentral_AR) January 7, 2026

El impacto en el pago de la deuda y el frente financiero

Con la confirmación del Repo, el Gobierno despejó las dudas sobre la cobertura del vencimiento inmediato con bonistas privados. El pago por USD 4.200 millones aparece ahora respaldado por el ingreso de fondos frescos y por otras herramientas de gestión financiera.

En el mercado no se ponía en discusión la voluntad de pago de la Argentina, pero sí existía expectativa sobre el mecanismo elegido para afrontar el compromiso sin tensionar las reservas.

El Banco Central sostuvo que el interés mostrado por los bancos internacionales refuerza el proceso de normalización del acceso al crédito externo y acompaña la baja del riesgo país que se observa en los últimos meses.

En su mensaje oficial, la entidad remarcó que la respuesta del mercado internacional refleja confianza en el rumbo macroeconómico y en la sostenibilidad del esquema financiero. También subrayó que la operación se alineó con una estrategia de ordenamiento que busca previsibilidad en el frente externo.