Dislexia y autoestima: los datos en Argentina de un trastorno hereditario

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, más allá de la fecha, el foco es cotidiano: cómo este desafío del aprendizaje impacta en la salud emocional y la autoestima si no se detecta y acompaña a tiempo.

En el podcast de hoy , de la mano de la licenciada especialista en dislexia (MN 7842),Constanza Giamarini abordaremos la temática, desde las maneras de detectarla, alertas, su relación con el autoestima y la inteligencia.

En la Argentina, la dislexia se enmarca dentro de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA ): tiene base neurobiológica, no depende de la inteligencia y puede generar desventajas si la escuela no adapta la enseñanza y la evaluación. La Ley 27.306 garantiza el derecho a la educación y promueve capacitación, detección temprana y ajustes razonables.

Estimaciones locales hablan de alrededor de 1 de cada 10 chicos —entre 10% y 12%—, con subdiagnóstico: solo 4% llega a ser identificado a tiempo. A nivel internacional, la prevalencia escolar suele ubicarse entre el 5% y el 10%. La dislexia no “se pasa”, acompaña a lo largo de la vida, también en la adultez.

La dimensión hereditaria es clave. La evidencia muestra que “corre en familias” y que la heredabilidad estimada por estudios de gemelos ronda el 40–60% (a veces más, según el fenotipo evaluado). Esto no la hace inevitable, pero sí aconseja observar de cerca a niños con antecedentes familiares.

dislexia La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

¿Cómo detectarla?

En inicial y primaria suelen verse dificultades persistentes para asociar sonidos y letras, leer con precisión y fluidez, y para la ortografía; se enojan, evitan leer/escribir o “demoran más que el resto”. La Ciudad de Buenos Aires difundió en 2025 una guía práctica con señales tempranas y estrategias para cuidar la autoestima, y la Ley 27.306 pide establecer procedimientos de detección y diagnóstico. La evaluación es interdisciplinaria (psicopedagogía, fonoaudiología, neuropsicología) y debe derivar en apoyos específicos.

Autoestima y ansiedad: diversos estudios hallan mayor ansiedad, síntomas depresivos y menor autoestima en niños, adolescentes y también en adultos con dislexia, especialmente cuando no reciben apoyos ni adecuaciones. Un trabajo reciente reportó más problemas psicoafectivos (en particular, ansiedad y baja autoestima) en el grupo con diagnóstico. El mensaje: la intervención oportuna y un clima escolar/familiar de apoyo mitigan el daño emocional.