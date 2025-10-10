viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 13:44
Podcast.

Dislexia y autoestima: los datos en Argentina de un trastorno hereditario

La dislexia es un trastorno que causa dificultades en el reconocimiento preciso o fluido de las palabras escritas

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Dislexia
La dislexia es un&nbsp;trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

Dislexia - Constanza Giamarini - PODCAST

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, más allá de la fecha, el foco es cotidiano: cómo este desafío del aprendizaje impacta en la salud emocional y la autoestima si no se detecta y acompaña a tiempo.

Lee además
Cada 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de Sensibilización sobre este trastorno que afecta al aprendizaje.  
Salud.

Uno de cada diez chicos en edad escolar tiene dislexia: señales y prevención

En el podcast de hoy, de la mano de la licenciada especialista en dislexia (MN 7842),Constanza Giamarini abordaremos la temática, desde las maneras de detectarla, alertas, su relación con el autoestima y la inteligencia.

En la Argentina, la dislexia se enmarca dentro de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA): tiene base neurobiológica, no depende de la inteligencia y puede generar desventajas si la escuela no adapta la enseñanza y la evaluación. La Ley 27.306 garantiza el derecho a la educación y promueve capacitación, detección temprana y ajustes razonables.

¿Cuántas personas son disléxicas?

Estimaciones locales hablan de alrededor de 1 de cada 10 chicos —entre 10% y 12%—, con subdiagnóstico: solo 4% llega a ser identificado a tiempo. A nivel internacional, la prevalencia escolar suele ubicarse entre el 5% y el 10%. La dislexia no “se pasa”, acompaña a lo largo de la vida, también en la adultez.

La dimensión hereditaria es clave. La evidencia muestra que “corre en familias” y que la heredabilidad estimada por estudios de gemelos ronda el 40–60% (a veces más, según el fenotipo evaluado). Esto no la hace inevitable, pero sí aconseja observar de cerca a niños con antecedentes familiares.

dislexia
La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta principalmente la lectura y la escritura, caracterizado por dificultades en el procesamiento del lenguaje a pesar de una inteligencia y motivación normales.

¿Cómo detectarla?

En inicial y primaria suelen verse dificultades persistentes para asociar sonidos y letras, leer con precisión y fluidez, y para la ortografía; se enojan, evitan leer/escribir o “demoran más que el resto”. La Ciudad de Buenos Aires difundió en 2025 una guía práctica con señales tempranas y estrategias para cuidar la autoestima, y la Ley 27.306 pide establecer procedimientos de detección y diagnóstico. La evaluación es interdisciplinaria (psicopedagogía, fonoaudiología, neuropsicología) y debe derivar en apoyos específicos.

Autoestima y ansiedad: diversos estudios hallan mayor ansiedad, síntomas depresivos y menor autoestima en niños, adolescentes y también en adultos con dislexia, especialmente cuando no reciben apoyos ni adecuaciones. Un trabajo reciente reportó más problemas psicoafectivos (en particular, ansiedad y baja autoestima) en el grupo con diagnóstico. El mensaje: la intervención oportuna y un clima escolar/familiar de apoyo mitigan el daño emocional.

